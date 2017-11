Kontes modifikasi Honda Jazz dan Brio kembali digelar

Marketing and Aftersales Service Director PT Honda Prospect Motor Jonfis Fandy berfoto bersama juri dan finalis Honda Jazz and Honda Brio Tuning Contest di Jakarta, Kamis. (ANTARA News/ Sella Panduarsa Gareta)

Jakarta (ANTARA News) - PT Honda Prospect Motor kembali menggelar ajang modifikasi mobil bertajuk Honda Jazz & Brio Tuning Contest (JBTC) pada 9-12 November 2017 di Main Atrium Mall Taman Anggrek, Jakarta.





"Ajang ini merupakan bentuk apresiasi kami terhadap kreativitas para tuners di Indonesia, khususnya pemilik Honda Jazz dan Honda Brio sejalan dengan popularitas mobil hatchback yang terus meningkat," kata Jonfis Fandy, Marketing and Aftersales Service Director PT Honda Prospect Motor di Jakarta, Kamis.





Dari tahun ke tahun, lanjut Jonfis, pihaknya terus menangkap tren terbaru dan mengakomodasi antusiasme dari para pencinta modifikasi dengan menambah kategori baru dan melibatkan lebih banyak pihak termasuk peserta, penonton hingga komunitas Honda.





Tahun ini, sebanyak 135 peserta yang terdiri atas 46 Honda Jazz dan 89 Honda Brio terdaftar sebagai peserta. Para peserta berasal dari 13 kota di berbagai wilayah di Indonesia, seperti Jakarta, Bogor, Bandung, Banten, Cilacap, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Kudus, Pati, Banjarmasin, Pekanbaru dan Makasar.





Setelah melalui seleksi, sebanyak 20 peserta yang terdiri atas 10 Honda Jazz dan 10 Honda Brio lolos sebagai finalis dan tampil di Jakarta untuk memperebutkan gelar King of Honda Jazz dan King of Honda Brio.





Secara total, terdapat 26 kategori dengan hadiah Rp5.000.000 bagi setiap pemenang dan hadiah utama sebesar Rp50.000.000 untuk The King of Jazz dan The King of Brio.





Okto Budhiarto, Juri dalam ajang tersebut menyampaikan, tim juri menilai peserta dari berbagai aspek yang meliputi tujuh poin, mulai dari audio, body kit, cat, eksterior, interior, mesin, velg hingga ban pada mobil yang dimodifikasi.





"Kami juga menilai detail dari modifikasinya, termasuk unsur keselamatan pada mobil itu sendiri," kata Octo.





Publik juga bisa berpartisipasi di acara ini dengan memilih finalis favorit untuk meraih gelar The Favorite Car Bu People's Choice melalui fanpage facebook Hondaisme.