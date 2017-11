Motor petualang All New Honda CRF150L resmi mengaspal, berapa harganya?

All New Honda CRF150L resmi dirilis dengan harga Rp 31,8 juta berstatus on the road Jakarta. (ANTARA News/Alviansyah) (ANTARA News/Alviansyah)

Tangerang Selatan (ANTARA News) - PT Astra Honda Motor (AHM) meluncurkan All New Honda CRF150L berdesain dan performaguna menyasar calon konsumen yang menggemari kegiatan berpetualang, namun tetap nyaman dikendarai di jalanan perkotaan.President Director AHM Toshiyuki Inuma mengatakan CRF merupakan merek yang sangat populer dan terbukti secara mendunia mampu menghadirkan petualangan yang menyenangkan bagi pecinta motor.Dikatakannya, AHM menghadirkan All New Honda CRF150L dengan konsepbagi pengendara di Indonesia untuk melengkapi jajaran motor Honda CRF series yang sudah hadir sebelumnya, yakni CRF1000L Africa Twin dan CRF250RALLY yang telah menghadirkan petualangan dengan sensasi berkendara baru."All New Honda CRF150L akan menghadirkan petualangan bagi pengendara setiap hari karena memberikan sensasi berkendara menyenangkan baik di jalanan penuh tantangan maupun di jalan raya," kata Toshiyuki Inuma dalam peluncurannya di Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Kamis."Model ini sangat tepat bagi para pengendara yang memiliki semangat tinggi mengambil tantangan dan berjiwa bebas," kata dia.Inuma menjelaskan motor yang berada di segmen yang sedang berkembang di Indonesia ini menggunakan mesin 150cc SOHC yang andal dan bertenaga dilengkapi fitur terbaik dengan desain global terbaru Honda CRF yaitu Motocross.All New Honda CRF150L tersedia dengan warna merah dan dipasarkan dengan harga Rp 31.800.000 berstatus on the road DKI Jakarta.ModelHonda ini hadir dengan mesin baru berkapasitas 150cc SOHC, berpendingin udara, dan PGM-FI yang diklaim sebagai mesin paling bertenaga di kelasnya sehingga mampu menghadirkan performa off-road terbaik saat menjelajah di alam bebas.Tenaga maksimum yang dihasilkan yakni 9,51 kW (12,91 PS) / 8.000 rpm dan torsi maksimum yakni 12,43 Nm (1,27 kgf.m) / 6.500 rpm.Performa mesin menawarkan torsi yang menjanjikan pada putaran bawah, namun juga sangat irit konsumsi bahan bakar mencapai 39,3 km/liter melalui metode pengetesan EURO 3 dengan menggunakan metode pengetesan ECE R40 (43,03 km/liter metode pengetesan EURO 2).All New Honda CRF150L dilengkapi dengan suspensi Showa yaknidengan suspensiterbesar di kelasnya berukuran diameter pipa 37mm dan panjang stroke 225mm, dengan tampilan menjadi semakin gagah dan berkelas dengan adanyapada tabung suspensi.Suspensi belakang dilengkapi dengan sistem Pro-link untuk memberikan jarak main (travel axle) 210mm untuk pengendalian terbaik dan stabil di berbagai kondisi jalan.Model ini juga dilengkapi denganyang ringan dan kekuatan optimal, ban dan velg yang besar, 21inci pada depan dan 18 inci pada belakang, serta banyang dapat diandalkan siap berpetualang di segala medan.Dengan Wavy Disc Brake, All New Honda CRF150L menghadirkan pengereman optimal melalui penyematan rem cakram depan 240mm dan belakang 220mm yang lebih besar di kelasnya.Untuk melengkapi gaya saat berkendara, AHM turut hadirkanberupa Excel Rim berwarna hitam untuk velg depan dan belakang dan juga Honda Genuine Accessories (HGA) berupa Bar Pad, Heel Guard, Skid Plate dan Rear Rack yang tersedia dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp 100.000,- hingga Rp 850.000,- .Tersedia juga Apparel Honda yakni Honda CRF Jersey & pants, Honda CRF Helmet, Knee & Elbow Protector, Honda CRF Printing Glove dan Honda CRF Snapback yang tersedia dalam dua warna merah dan hitam dengan kisaran harga eceran tertinggi (HET) Rp 95.000 hingga Rp 750.000.