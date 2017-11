Honda Jakarta Center resmikan R Club

Dokumentasi--Presdir PT Honda Prospect Motor (HPM) Takehiro Watanabe (kiri) bersama Chiel Officer Regional Operations (Asia&Oceania) Honda Motor Co., Shinji Aoyama, Chief Engineer and Assistant large Project Leader of Honda Civic Type R Hideki Kakinuma (kedua kanan) dan Pembalap Alvin Bahar (kanan) berfoto disamping sedan Sport Honda Civic Type R saat peluncuran di arena GIIAS 2017 di Serpong, Tangerang, Kamis (10/8/2017). Honda Civic Type R akan melengkapi varian Civic di Indonesia untuk memenuhi beragam gaya hidup dan kebutuhan konsumen, termasuk yang menginginkan sebuah mobil dengan karakter balap yang kuat.(ANTARA/Zarqoni Maksum)