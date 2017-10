Mercedes-Benz luncurkan deretan SUV dan sedan mewah S-Class

Peluncuran Mercedes-Benz The New S 450 L di Jakarta, Rabu (25/10/2017). (ANTARA News/ Arindra Meodia)

Jakarta (ANTARA News) - Bertepatan dengan perayaan ulang tahun ke-47 Mercedes-Benz dan pembukaan STAR EXPO 2017, merek dengan logo tiga bintang sudut tersebut meluncurkan model SUV terbarunya, yaitu the new GLA 200 AMG Edition 50, GLC 200, GLE 250 d, GLE 400 AMG Line dan GLS 400 AMG Line.Tidak hanya itu, Mercedes-Benz juga menghadirkan untuk pertama kalinya di Indonesia model unggulan terbaru Mercedes-Benz, the new S-Class."Sejauh ini tahun 2017 telah menjadi perjalanan yang positif bagi Mercedes-Benz di Indonesia. Hingga kuartal ke-3 tahun ini, penjualan telah meningkat sebesar 3,9 persen dengan 2.560 unit mobil terjual dari bulan Januari hingga September 2017," ujar Roelof Lamberts, Presiden dan CEO PT. Mercedes-Benz Distribution Indonesia, di Jakarta, Rabu."Hasil positif ini berkontribusi pada pangsa pasar sebesar 46 persen di segmen premium. Kami dengan bangga mempersembahkan jajaran produk mewah terbaru kami di Mercedes-Benz STAR EXPO 2017," sambung dia.GLC 200 Exclusive hadir dengan mesin empat silinder dua liter yang mengalirkan 184 hp ke roda belakang. Moda Dynamic Select untuk drivetrain dan pengemudian dikombinasikan dengan transmisi otomatis sembilan kecepatan 9G-Tronic.Eksterior kendaraan dengan velg 18 inci 5-spoke dan paket Off-Road dilengkapi oleh papan dengan elemen aluminium.Interior yang modern diperindah dengan trim Brown Ashwood pori terbuka bersama paket Ambient Light yang mencakup tiga warna: Polar, Netral dan Solar.Ada pula fitur Parktronic yang dipasang sebagai standar dengan Active Parking Assist dan Mirror Package mencakup fungsi parkir tepi jalan.GLC 200 dijual dengan harga Rp849.000.000 off the road.GLE 250 d kini hadir dengan velg light-alloy 5-twin-spoke 19 inci dan LED Intelligent Light System yang memiliki fitur Adaptive Highbeam Assist Plus.Fitur ini dapat secara signifikan memperbaiki pencahayaan dan meningkatkan keamanan saat berkendara di malam hari.Bagian interior GLE 250 d diperkuat dengan dipasangnya harman/kardon Logic 7 Surround Sound System yang memiliki 14 pengeras suara dan 830 watt.Mesin V6 3-liter yang dimiliki The new GLE 400 AMG menghasilkan 333 hp (245 kW) dan torsi sebesar 480 Nm. AMG Line tersebut mencakup velg AMG 5-spoke berukuran 20 inci dan AMG Bodystyling.Kabin diperkuat oleh interior khas AMG Line dengan jok sport dan trim kayu Poplar Black high-gloss baru, sementara visibilitas dan keamanan berkendara ditingkatkan dengan fitur Parking Pilot yang dilengkapi dengan kamera 360 derajat.Kedua varian GLE hadir dengan 4MATIC all-wheel drive permanen -- yang memastikan traksi dan keamanan berkendara setiap saat -- dan transmisi otomatis 9G-Tronic yang memungkinkan pergantian gigi yang mulus.GLE 250 d dijual dengan harga Rp1.199.000.000 off the road, sementara GLE 400 AMG Line dijual dengan harga Rp1.309.000.000 off the road.Kehadiran GLS seakan menegaskan posisinya sebagai "S-Class di antara SUV." Mobil berkursi tujuh dalam segmen SUV premium tersebut menawarkan kelapangan ruang yang cukup besar dan menggabungkan kemewahan.GLS 400 AMG Line yang diperbarui hadir dengan AMG Bodystyling dan velg AMG light-alloy 5-twin-spoke 21 inci.Di bagian dalam kendaraan, jok kulit Nappa dengan jok sport. Pada deretan kursi kedua, sistem hiburan dengan dua layar hadir dilengkapi dengan receiver TV, yaitu receiver digital DVB-T2.GLS 400 AMG Line dijual dengan harga Rp1.829.000.000 off the road.Untuk menandai perayaan ulang tahun ke-50 AMG, Mercedes-Benz meluncurkan the GLA 200 AMG Edition 50. Model khusus ini tersedia dalam jumlah terbatas - 50 unit - dan dilengkapi dengan paket perlengkapan yang ekstensif, termasuk kursi AMG Performance dengan desain kain pelapis Edition 50 yang spesifik dan velg AMG light-alloy multi-spoke 19 inci.GLA 200 AMG Edition tersedia secara eksklusif dalam warna eksterior Polar White dengan garis sport ekspresif dalam matt black dan lencara "EDITION".Media Display berukuran 8 inci menyatukan tampilan dari kamera 360 derajat Parking Pilot. Selanjutnya, SUV kompak ini dilengkapi dengan harman/kardon Logic 7 Surround Sound System.GLA 200 AMG Edition 50 dijual dengan harga Rp799.000.000 off the road.The new S-Class meluncur dengan mesin baru dan efisien serta serangkaian teknologi terbaru.The new S-Class memiliki grille radiator terbaru -- desain ini dilengkapi dengan tiga twin louvre serta strip vertikal dalam balutan high-gloss black dan strip vertikal tambahan dalam balutan chrome pada grille radiator.Kini bersamaan dengan fitur lampu depan LED Multibeam terbaru, the S-Class menampilkan tiga penerangan cahaya yang khas sebagai elemen desain eksklusif. Bumper depan dengan pipa udara yang menonjol.Semua model dilengkapi dengan bagian bumper bawah yang didesain ulang dengan trim knalpot terintegrasi.Bagian interior the new S-Class ditandai oleh dua layar beresolusi tinggi terbaru, dengan layar diagonal yang masing-masing berukuran 12.3 inci.The new S-Class memiiki kontrol sensitif sentuhan pada bagian kemudi. Fitur tersebut menanggapi gerakan swiping seperti layar smartphone dan memungkinkan pengemudi untuk mengendalikan keseluruhan sistem infotainment tanpa harus melepaskan tangan dari kemudi.The new Mercedes-Benz S 450 L hadir dengan mesin V-6 yang menghasilkan 270 kW (367 hp) dan 500 Nm.Sedan mewah tersebut juga dibekali teknologi Intelligent Light System kini tersedia dengan lampu depan Multibeam LED dan lampu utama Ultra Range.Lampu utama Ultra Range memungkinkan pengemudi menyetir dengan lampu utama yang diaktifkan secara permanen tanpa menyilaukan pengguna jalan lainnya.Sistem Burmester High-End 3D Surround Sound telah diperluas dengan pemasangan speaker pada panel kontrol di atas kepala dan dua speaker sisi --saat ini memiliki total 26 speaker -- dengan 28 saluran penguat dan output sistem sebesar 1590 watt.The new Mercedes-Benz 450 L dijual seharga Rp2.349.000.000 off-the-road (harga ritel yang direkomendasikan) dan siap untuk dikirim mulai Januari 2018 melalui dealer Mercedes-Benz resmi di seluruh Indonesia.

Editor: Ruslan Burhani