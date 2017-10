100 tahun Mitsubishi, dari Model A hingga e-Evolution

Chief Executive Officer (CEO) Mitsubishi Motors Corporation (MMC) Osamu Masuko di Tokyo Motor Show 2017, Rabu (25/10/17). (ANTARA News/Alviansyah)

Tokyo (ANTARA News) - Mitsubishi Motors merayakan ulang tahun ke-100 sejak mendesain Model-A pada 1907 hingga menampilkan Mitsubishi e-Evolution Concept dalam debut dunia di pameran Tokyo Motor Show 2017.Dalam usianya yang ke-100 tahun ini, Mitsubishi menetapkan segala hal baru, mulai dari strategi merek baru, tagline anyar, model mobil baru, teknologi terkini, serta mobil konsep e-Evolution sebagai perwujudan strategi baru tersebut.Sebelumnya, Mitsubishi Model-A telah membuka jalan bagi ambisi Mitsubishi untuk menjelajahi lini waktu dunia otomotif dan terus berkreasi dalam 100 tahun berikutnya melalui jajaran model kendaraan yang mereka terus ciptakan.Mereka merintis mobil 4-wheel-drive PX33 pada tahun 1936 hingga dimulainya penelitian dan pengembangan mobilitas listrik pada tahun 1966. Ragam inovasi teknik mulai dari mesin bensin injeksi langsung, poros keseimbangan mesin, hingga keandalan balap Pajero dan Lancer Evolution.Mereka juga memperkenalkan Outlander PHEV pada 2012 dan tentunya Mitsubishi Xpander yang diterima baik di pasar Indonesia."Ini adalah ulang tahun ke-100 kami. Mitsubishi Motors masuk ke abad berikutnya dengan pesan brand baru "Drive Your Ambition". Pesan ini menunjukkan kemana Mitsubishi Motors akan menatap masa depan," kata CEO MMC Osamu Masuko di Tokyo Motor Show 2017, Rabu.Strategi merek Mitsubishi Motors, “Drive your Ambition” adalah tagline yang menggambarkan sikap Mitsubishi sejak mobil pertama mereka didesain pada satu abad yang lalu.Mitsubishi telah mengantarkan mobil kepada pengemudi selama 100 tahun, kemudian merintis genre kendaraan dengan produk Pajero, Lancer Evolution dan i-MiEV, sekaligus menciptakan terobosan dengan Outlander PHEV.Strategi merek Ambition to Explore menjadi cara insinyur Mitsubishi dalam mengembangkan produk yang sering kali menantang batas-batas. Misalnya saat Mitsubishi Motors meluncurkan Outlander PHEV pada 2012, namun beberapa pengamat mempertanyakan kenapa membuat plug-in hybrid electric SUV dengan 4WD motor berpenggerak ganda.Lima tahun kemudian, lebih dari 135.000 unit mobil itu terjual di pasar global terpilih, untuk menjawab keraguan tersebut melalui respon pasar yang baik untuk Outlander PHEV.Eclipse Cross dan Xpander yang dibekali desain yang segar dengan kekuatan SUV maupun MPV yang berkualitas merupakan dua model andalan Mitsubishi di pasar global.Selain itu, Mitsubishi juga memamerkan kendaraan masa depan e-Evolution Concept yang menggabungkan ketangguhan SUV dengan kecanggihan mobil listrik.(Baca: Lebih dekat dengan Mitsubishi e-Evolution Concept

