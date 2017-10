Honda tampilkan mobil berteknologi terkini di TMS 2017

Honda EV Concept yang dipamerkan Honda di anjungan mereka dalam pameran Tokyo Motor Show 2017 di Tokyo Big Sight, Jepang, 25 Oktober s.d. 5 November. (ANTARA News/Tasrief Tarmizi)

Tokyo (ANTARA News) - Honda Motor Co. Ltd menampilkan berbagai kendaraan berteknologi terkini di ajang Tokyo Motor Show 2017 pada 25 Oktober hingga 5 November 2017.





President and Representative Director Honda Motor Co. Ltd Takahiro Hachigo membuka secara resmi booth Honda di East Halls 1F East Hall 7, Tokyo Big Sight, Rabu.





Rangkaian mobil yang ditampilkan meliputi Honda Sports EV Concept, Honda Urban EV Concept, Honda NeuV dan All-New Honda CR-V serta beberapa produk lainnya.





Mayoritas mobil konsep yang ditampilkan mengusung teknologi artificial intelligence, autonomous driving dan mesin hybrid.







Honda Sports EV Concept





Honda Sports EV Concept hadir untuk mewujudkan rasa memiliki antara pengendara dengan mobilnya, melalui kombinasi performa EV dan Artificial Intelligence dengan bentuk yang kompak.





Berbagi platform dengan Honda Urban EV Concept, Honda EV Concept versi Sport memiliki siluet yang memukau, bentuk front fascia yang sesuai dengan berbagai gaya hidup, dan permukaan yang luwes menjadikannya sebagai mobil sport masa depan yang membawa kesenangan dan perasaan emosional.







Honda Urban EV Concept





Honda Urban EV Concept dibangun pada platform khusus EV, yang mencerminkan desain masa depan dari produksi massal Honda Urban EV.





Ukuran yang kompak cocok untuk berkendara di perkotaan, dilengkapi desain simpel yang membawa kesenangan berkendara dan kesan tersendiri bagi konsumen. Honda Urban EV Concept mewujudkan komunikasi antara pengendara dengan mobilnya melalui teknologi Artificial Intelligence dan layar depan yang dapat menampilkan pesan untuk pengendara lain.









Honda NeuV





Honda NeuV adalah model konsep EV yang mengusung teknologi Artificial Intelligencedan autonomous driving. Honda NeuV memiliki berbagai fitur untuk mendukung keamanan berkendara, diantaranya dengan mengenali tingkat stres dari ekspresi wajah dan suara pengendara, mempelajari gaya hidup dan preferensi pengendara, menyediakan sugesti pada situasi tertentu, serta mewujudkan komunikasi antara pengendara dengan mobilitas. Honda NeuV juga memiliki fitur autonomous car sharing yang dapat diaktifkan atas seizin pemiliknya saat tidak digunakan.







CR-V





All New Honda CR-V adalah SUV dengan performa sekelas sedan, yang dilengkapi fungsionalitas tinggi dan telah dikenal di lebih dari 160 negara di seluruh dunia.





Generasi kelima Honda CR-V terdiri dari rangkaian hybrid yang dilengkapi “SPORT HYBRID i-MMD” yakni sistem two-motor hybrid yang akan tersedia untuk varian FWD dan 4WD. Selain itu, utilitas telah disempurnakan dengan menambah kursi tiga baris untuk model Honda CR-V berbahan bakar serta menjadikan fitur keamanan “Honda SENSING” sebagai fitur standar.





Selain mobil, Honda juga akan menampilkan 34 model motor dan Super Cub. Beberapa model yang akan dipamerkan adalah Honda Riding Assist-e, Honda Monkey 125 Concept, dan Honda Super Cub 110 yang dibuat spesial untuk merayakan produksi Super Cub ke 100 juta unit di bulan Oktober.





Honda Riding Assist-e juga tampil dengan mengusung teknologi penjaga keseimbangan yang dirancang melalui teknologi robotik Honda dan didukung motor listrik. Model ini dikembangkan di Honda R&D Motorcycle R&D Center untuk mewujudkan visi Honda yaitu menciptakan masyarakat yang memiliki kebebasan mobilitas dan bebas karbon.





Model lainnya yakni Honda Monkey 125 Concept turut ditampilkan dengan karakter playfull. Model ini dikembangkan di Honda R&D Motorcycle R&D Center dan Honda R&D South East Asia, Thailand dengan penyempurnaan pada bagian desain dan perangkat.





Selain itu, Honda akan menampilkan Cub World yang menceritakan sejarah 60 tahun Super Cub, model-model terkini, dan masa depan Super Cub.





Honda turut berpartisipasi di acara Tokyo Connected Lab yang diadakan oleh pengelola Tokyo Motor Show dengan menampilkan Honda le-mobi Concept, Honda Chair-mobi concept, Honda Fure-mobi concept, dan Honda AI-Miimo Concept. Dengan tema “Being Together with Family More,” Honda menampilkan berbagai alat mobilitas yang dapat menyesuaikan diri dengan gaya hidup pengendara dan memperbanyak waktu bersama keluarga lewat mobilitas yang mulus.

Editor: Ruslan Burhani