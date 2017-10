Mercedes-Benz pamerkan 32 mobil di STAR EXPO

Mercedes-Benz kembali menggunakan STAR EXPO di tahun keduanya sebagai panggung untuk memperkenalkan deretan mobil terbaru di area seluas 1.500 meter persegi di Ciputra Artpreneur, Ciputra World 1, Kuningan, Jakarta, Rabu (25/10/2017). (ANTARA News/Arindra Meodia)

Jakarta (ANTARA News) - Mercedes-Benz kembali menggunakan STAR EXPO di tahun keduanya sebagai panggung untuk memperkenalkan deretan mobil terbaru yang terdiri dari model-model mewah dan sporty.





Pada STAR EXPO 2017, Mercedes-Benz menampilkan 32 mobil di area seluas 1.500 meter persegi di Ciputra Artpreneur, Ciputra World 1, Kuningan, Jakarta, mulai tanggal 25 sampai 29 Oktober 2017.





"Kami sangat senang dapat menghadirkan Mercedes-Benz STAR EXPO yang kedua kalinya selama lima hari ke depan," kata Roelof Lamberts, Presiden & CEO PT Mercedes-Benz dalam temu media di Jakarta, Rabu.





"Kami menciptakan showroom experience kepada customer agar bisa melihat mobil dan teknologi kami, sekaligus dapat berkomunikasi secara lebih dekat dengan customer kami," sambung dia.





Selain jajaran produk yang terdiri dari New Compact Cars, Sedan, SUV dan mobil-mobil impian (dream cars), berbagai mobil berperforma tinggi akan ditampilkan di AMG Corner, menyoroti presisi dan warisan motorsport yang dimiliki Mercedes-Benz.





Tidak hanya sekedar pameran, guna memberikan kesempatan unik bagi para pengunjung untuk merasakan secara langsung lini produk terbaru tersebut, 12 kendaraan Mercedes-Benz akan tersedia untuk test drive.





Mercedes-Benz STAR EXPO akan menawarkan berbagai aktivitas untuk para tamu dan pengunjungnya. Untuk para keluarga yang membawa anak, Mercedes-Benz STAR EXPO menawarkan STAR PLAYGROUND dan Cooking Class for Kids di akhir pekan.





STAR EXPO menjadi tuan rumah peluncuran lima model SUV terbaru yaitu the new GLA 200 Edition 50, GLC 200, GLE 250 d, GLE 400 AMG Line dan GLS 400 AMG Line. Juga hadir untuk pertama kalinya di Indonesia model unggulan terbaru Mercedes-Benz, the new S-Class.





"Tujuan kami menggelar STAR EXPO tahun ini salah satunya adalah untuk memamerkan kendaraan baru kami," ujar Roelof.





"Tahun lalu kami sukses menyelenggarakan STAR EXPO, kami memiliki pengunjung dan angka penjualan yang baik, kami berharap tahun ini lebih banyak customer dan pengunjung dibanding tahun lalu," tambah dia.

Editor: Ade Marboen