Tata perkenalkan Super Ace HT untuk perkuat pemasaran di Indonesia Timur

Presiden Direktur Tata Motors Distribusi Indonesia Biswadev Sengupta (kiri) berfoto bersama Direktur Utama dan Branch Manager PT Celebes Prima Sejahtera Jody Kosasih (kedua kanan) dan Yose Telasman (kanan) usai peluncuran regional Tata Super Ace HT di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (21/10). (ANTARA News/HO)

Jakarta (ANTARA News) - Setelah peluncuran nasional di GIIAS 2017, Tata Motors Distribusi Indonesia (TMDI) memulai peluncuran regional Tata Super Ace HT di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, guna memperkuat pasar di wilayah Indonesia timur.Presiden Direktur TMDI Biswadev Sengupta mengatakan Makassar terpilih menjadi kota pertama dalam rangkaian peluncuran regional Super Ace HT karena TMDI ingin memperkuat fokus pemasaran produk pick up-nya di wilayah Timur Indonesia yang memiliki pangsa pasar terbesar.Sejak diluncurkan pertama kali di Indonesia pada 2013, Super Ace telah terjual lebih dari 2.500 unit di seluruh Indonesia. Pada tahun fiskal 2016-2017, wilayah Indonesia timur berkontribusi hampir 45 persen pada total penjualan Super Ace di Indonesia dan kontribusi tersebut diharapkan akan naik di tahun fiskal 2017-2018."Dalam rangka memenuhi kebutuhan daya angkut lebih baik, daya menanjak lebih baik, dan konsumsi bahan bakar lebih baik, kami memperkenalkan Tata Super Ace HT," ujar Presiden Direktur TMDI Biswadev Sengupta dalam keterangannya, Sabtu.Super Ace merupakan satu-satunya pick up bermesin diesel di kelasnya dan menjadi tulang punggung penjualan Tata Motors di Indonesia.Super Ace HT diharapkan akan melanjutkan sukses versi terdahulunya dan mampu memenuhi harapan pengguna yang didominasi oleh pengusaha yang membutuhkan pick up 1 ton yang irit bahan bakar, harga terjangkau, perawatannya mudah yang termasuk harga suku cadang yang diklaim paling terjangkau di kelasnya.Untuk itu, melalui dealer 3S resmi di Makassar, PT Celebes Prima Sejahtera (CPS), TMDI menargetkan Super Ace HT dapat menjadi pick up pilihan utama di Makassar.Berbagai model aplikasi dan bidang usaha dapat diakomodir oleh Super Ace HT, antara lain transportasi pertanian, perkebunan, perikanan, kendaraan ambulan, angkot, kendaraan patroli, kendaraan angkut sampah, hingga beragam aplikasi untuk hasil usaha UKM yang bervariasi.Setelah Makassar, TMDI akan menggelar peluncuran di Bandung, Lampung, Medan, Jakarta dan lokasi lainnya.Tata Super Ace HT (High Torque) dibekali mesin diesel 1.400 cc dengan transmisi manual 5 percepatan. Mobil ini memiliki tenaga 70 HP pada 4.500 rpm dan torsi puncak 135 Nm pada 2.500 rpm serta mesin berstandar emisi Euro II dan Euro III dengan kecepatan maksimal 125 kpj.

Editor: Ruslan Burhani