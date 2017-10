Yamaha rayakan satu dekade Vixion

Barisan motor Vixion dari komunitas bersiap untuk touring gabungan se-Jabodetabek dalam Jambore Satu Dekade Vixion. (ANTARA News/HO)

Jakarta (ANTARA News) - Yamaha menggelar perayaan satu dekade Yamaha Vixion dengan menggelar jambore yang diramaikan ribuan anggota komunitas dan konsumen di Rizen Kedaton Gunung Geulis Bogor, Jawa Barat, 21-22 Oktober 2017.Acara yang diikuti ribuan bikers Vixion se-Jabodetabek ini dimulai dari tiga titik, pertama Kantor Yamaha Flagship di Cempaka Putih Jakarta Pusat, warung tenda Kalibata Jakarta Timur dan dealer Yamaha Mekar Motor di Jalan Padjadjaran Kota Bogor.Jambore ini menunjukkan semangat kekeluargaan antara Yamaha dengan pencinta Vixion yang telah terjalin selama satu dekade, sejak motor di segmenitu diperkenalkan. Pada tahun ini, Yamaha meluncurkan generasi teranyar All New Vixion dan All New Vixion R yang terlahir berdasarkan suara dari konsumen dan komunitas."Jambore Satu Dekade Vixion merupakan bentuk apresiasi Yamaha kepada konsumen dan komunitas loyal. Terima kasih kami ucapkan untuk para pecinta Vixion yang hadir di event akbar ini, yang dimulai dengan touring gabungan komunitas dan konsumen se-Jabodetabek," kata Deputi GM Marketing PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM), Eddy Ang, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu.Ia menambahkan, "Touring adalah bagian tak terpisahkan dari bikers dan menjadi identitas mereka, sehingga kami adakan pada perayaan 10 tahun usia Vixion ini. Pastinya touring kali ini menjadi cerita yang akan selalu diingat.Ketua Pelaksana Jambore Satu Dekade Vixion dari klub Vixion Motor Club Jakarta (VMCJ), Sahrul, mengatakan acara ini tidak sekadar touring untuk bersenang-senang, melainkan menjalin tali silaturahmi dengan sesama pengguna sepeda motor Yamaha."Rasanya beda karena ini dilakukan di momen Satu Dekade Vixion. Sebagai penggemar Vixion, enggak bakal terlupakan,” kata Sahrul.(Baca: Perbandingan spesifikasi Yamaha All New Vixion dan Vixion R 155cc

Editor: Ruslan Burhani