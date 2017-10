Suryanation Motorland hadir di Bali

Denpasar (ANTARA News) - Ajang kontes modifikasi Suryanation Motorland 2017 hadir di Sanur, Kota Denpasar, Bali dengan berbagai kegiatan, antara lain "custom bike competition dan city rolling thunder"."Suryanation Motorland tahun ini memilih Bali sebagai salah satu kota tempat digelarnya kegiatan karena perkembangan dunia modifikasi di Bali ini sangat tinggi," kata Brand Manager Surya, PT Gudang Garam Tbk Ari Kusumo Wibowo di Sanur, Bali, Sabtu.Ia mengatakan kegiatan tersebut juga di dukung komunitas, "pinstripe battle, dan stunt ride competition" akan menyapa Bali setelah melewati enam kota di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi.Ari Kusumo lebih lanjut mengatakan bahwa Bali yang dikenal banyak memiliki "builder" dengan hasil karya yang luar biasa akan memiliki kesempatan menampilkan karya terbaik mereka untuk bersaing dengan pemenang dari enam kota lainnya di ajang "Best of the Best" pada bulan Nopember mendatang di Surabaya, Jawa Timur.Ia menambahkan, karya yang dihasilkan oleh para "builder" ini juga sangat luar biasa karena mereka berkolaborasi dengan pengrajin lain dalam membuat karya. Hal tersebut sesuai dengan tema besar "Collaboration Brings Perfection" yang memberikan gambaran mengenai pentingnya sebuah kolaborasi dalam menghasilkan sebuah karya yang sempurna.Ari Kusumo menjelaskan beberapa kelas yang dilombakan dalam kontes ini antara lain "Custom Bike Competiton" tahun ini, antara lain "Street Cub/Choppy Cub, Cafe Racer, Chopper/Bobber, Scrambler/Tracker, Chopper/Bobber, Scrambler/Tracker, Sport FFA, Matic Custom, Free for All dan Exhibition Class". Selain itu "Special Awards Best Collaboration Concept" akan diberikan kepada hasil karya yang lahir dari hasil kolaborasi dari minimal tiga builder.Dikatakan, motor yang berkompetisi akan mendapatkan masukan dan penilaian dari para juri nasional yang sudah berpengalaman, di antaranya Bimo Hendrawan (Bimo Custombikes Jakarta), Tommy Dwi Jatmiko (Mastom Custom Jakarta) dan Lulut Wahyudi (Retro Classic Cycle Yogyakarta)."Motor Best of The Best dari Denpasar akan diberangkatkan ke seri akhir yang akan digelar di Surabaya pada 11-12 Nopember 2017 dan bersaing untuk menjadi motor "Best of The Best Suryanation Motorland 2017".Pemenang yang terpilih menjadi "Best of The Best" di Surabaya nantinya akan diajak untuk menghadiri salah satu acara bergengsi di Eropa yaitu "International Motor Bike Expo" di Verona, Italia pada bulan Januari 2018."Sebagai pembeda dengan tahun lalu, kami sudah membawa motor milik M Yusuf Adib ke acara Yokohama Hot Rod Custom Show di Jepang, dan tahun ini sebagai bentuk komitmen Suryanation Motorland dalam mendukung perkembangan custom culture di Indonesia kami, maka pemenang pada tahun 2017 untuk belajar dan melihat secara langsung perkembangan dunia custom dan juga roda dua di Eropa," ucapnya.Turut hadir di acara kali ini adalah salah satu builder ternama asal Jepang yang menyebut desain kustom miliknya dengan sebutan "Near Feature yaitu Kaichiroh Kurosu dari Cherrys Company" yang hadir untuk berbagi pengalaman dan bertukar pikiran dengan M. Yusuf Adib dari Psycho Engine Purwokerto dalam proses pembuatan "Iconic Bike Ketiga" yang akan ditampilkan di Surabaya.Mereka akan berkolaborasi dengan Lulut Wahyudi yang juga salah satu juri pada acara ini. Kolabroasi ketiga ini akan berusaha untuk menampilkan sebuah motor custom yang dijanjikan akan berbeda dan unik dibandingkan dengan "Iconic Bike" sebelumnya.Ari Kusumo mengatakan I Gede Junia Pranata Saputra dan Bias Qyoniba Annas merupakan pemenang kuis di social media Suryanation Motorland 2017 yang bergabung dengan tim Suryanation Ride terdiri dari Franky Mori Astarianto dari Yasashii Garage (Bandung), selebritis Bucek Deep, dan Edwin Bejo.Rombongan tersebut menyambangi beberapa komunitas di sekitar Denpasar, sekaligus mengajak hadir di acara "Suryanation Motorland." Mereka melakukan perjalanan keliling (turing) dan rangkaian acara "Suryanation Motorland" pada 17-22 Oktober 2017 dimulai dari Lombok menuju lokasi acara ini.

