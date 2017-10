Jakarta Custom Culture digelar akhir pekan ini

Persiapan penyelenggaraan Jakarta Custom Culture 2017. (ANTARA News/HO)

Jakarta (ANTARA News) - Kabar gembira bagi pecinta modifikasi, karena Jakarta Custom Culture (JCC) bakal digelar pada akhir pekan ini, 21-22 Oktober, di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat.



Pada penyelenggaraan untuk yang kedua kalinya tahun ini, JCC akan mengambil tema “Old school vs new school”, yang merepresentasikan cikal bakal modifikasi versus perkembangannya hingga sekarang ini.



“Kenapa Old School vs New School? Karena Old School adalah roots-nya, awal dari munculnya istilah custom, dan new school adalah perkembangan dari budaya itu yang tidak berhenti berevolusi,” kata Marketing Communication JCC 2017, Dudy P Zarius, dalam siaran pers yang diterima ANTARA News, Jumat.



JCC ingin membuat sebuah event yang mewadahi para modifikator dan builder otomotif, juga perajin, artis hingga pabrikan rumahan seperti skateboard, sepatu, baju dan sebagainya untuk unjuk hasil karya mereka.



Parade Old VS New School merupakan acara utama dalam pergelaran ini, tempat pengunjung dan penggemar otomotif dapat mengetahui keseluruhan aliran modifikasi yang saat ini digandrungi di Tanah Air.



Sementara JCC Awards merupakan acara penghargaan bagi kendaraan-kendaraan custom terbaik.



Pergelaran budaya seni dan kreativitas akan unjuk kebolehan dalam Art Custom, tempat para pengunjung dapat menikmati hasil karya artis di atas panel body mobil.



Auction merupakan acara tempat para pemburu otomotif dapat bertransaksi dengan sistem lelang dan transaksi akan diselesaikan secara kekeluargaan.



Kegiatan lainnya, ada bursa aksesoris mobil, motor, distro, food court, dan food truck.