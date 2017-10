Tokyo Motor Show 2017 hadirkan inovasi tercanggih teknologi otomotif

Logo Tokyo Motor Show 2017. (ANTARA News/HO)

Tokyo (ANTARA News) - Japan Automobile Manufacturers Association (JAMA) akan menggelar Tokyo Motor Show (TMS) ke-45 dengan mengusung tema "Beyond The Motor" yang berlangsung mulai 27 Oktober sampai 5 November 2017, di Tokyo Big Sight, Jepang.Pameran otomotif dua tahunan ini akan diikuti oleh 15 brand dari 14 pabrikan Jepang dan 19 brand dari 13 pabrikan global.Sebanyak 153 perusahaan dan organisasi dari 10 negara juga akan menyajikan pertunjukan dengan lengkap, meliputi pameran mobil, kendaraan komersil, sepeda motor, karoseri, suku cadang dan body kendaraan, mesin otomotif, peralatan otomotif, dan layanan jasa yang terkait otomotif."Kami berharap untuk bisa memberikan pertunjukan teknologi terbaik di dunia," ujar Hiroto Saikawa, Ketua JAMA dan Presiden Nissan Motor Co.,Ltd melalui keterangan tertulisnya Kamis (19/10)."Kami ingin pengunjung melihat kecanggihan teknologi dari perusahaan-perusahaan Jepang," ujar Hiroto Saikawa.Sebagai bagian dari rangkaian Tokyo Motor Show 2017, JAMA mempersembahkan acara khusus yaitu "Tokyo Connected Lab 2017" yang akan memberikan kesempatan bagi pengunjung untuk merasakan relevansi dan nilai baru yang diberikan oleh masyarakat yang mobile di masa depan.Tokyo Connected Lab terdiri dari tiga bagian, yaitu The Future, The Maze dan The Meet Up, yang akan memberikan penjelasan akan nilai-nilai tersebut dengan cara yang mudah dimengerti.Saat memasuki The Future, pengunjung akan menghadapi visual interaktif di tengah kota masa depan. Pengunjung akan memberikan gagasan mengenai mobile society dengan enam konsep utama (kebaikan sosial, universal, bergerak, berkendara, pribadi dan berbagi).Setelah memberikan gagasan, area berbentuk dome ini akan mulai mewujudkan ide pengunjung dengan proyeksi visual 360 derajat. Area ini dapat menampung hingga 300 pengunjung.Memasuki area The Maze, pengunjung akan dimanjakan dengan konektivias antara mobil, pengendara dan infrastruktur kota. Pengunjung akan merasakan sensasi mengendarai kendaraan di dalam labirin masa depan menggunakan virtual reality dengan mengambil set Tokyo yang futuristik dan saling terhubung.Kolaborasi dengan portal berita NewsPicks, The Meet Up adalah rangkaian diskusi yang dibuat khusus untuk menyelaraskan konsep dari tema "Beyond The Motor".Berbagai topik diskusi akan dibahas, mulai dari inovasi industri otomotif, konektivitas mobil, Internet of Things (IoT), hingga teknologi swakemudi.Di tahun ini, Tokyo Motor Show juga membuat virtual press room (VPR) untuk keperluan jurnalis di Indonesia. VPR tersebut berisi informasi-informasi penting mengenai TMS yang sudah dikurasi dari berbagai pabrikan yang berpartisipasi di TMS.

Editor: B Kunto Wibisono