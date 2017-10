Begini tampilan BMW i8 setelah dikelir ‘Clash of the Titans’

BMW i8 dalam balutan seni bertema ‘Clash of the Titans’ pada Indonesian Contemporary Art & Design (ICAD) 2017. (ANTARA News/HO)

Jakarta (ANTARA News) - BMW Indonesia berpartisipasi dalam pameran Indonesian Contemporary Art & Design (ICAD) 2017 berkolaborasi dengan ‘content creator’ Darbotz melalui karya berjudul ‘Clash of the Titans’ yang menggunakan BMW i8 sebagai kanvas utama.President Direktur BMW Group Indonesia Karen Lim menyebutkan BMW memiliki hubungan yang sangat dekat dengan dunia seni sejak pertama kali BMW Art Car diperkenalkan pada tahun 1975."Untuk itu partisipasi kami di ICAD 2017 tentu menjadi salah satu bukti nyata dari konsistensi BMW Group Indonesia dalam mengkomunikasikan pentingnya kendaraan ramah lingkungan melalui dunia seni dan komunitas terkait di dalamnya," kata Karen Lim dalam keterangan tertulisnya, Sabtu."Melalui pameran ini kami berharap konsep future mobility yang dibawa oleh BMW i8 dapat ditangkap khalayak yang lebih luas," tambah Karen Lim.Darbotz, seniman yang menjadikan BMW i8 sebagai kanvasnya di ICAD 2017 menjelaskan filosofi dibalik tema ‘Clash of the Titans’ yang terinspirasi dari dua mesin yang menjadi sumber tenaga penggerak BMW i8."Suatu kebanggaan tersendiri dapat berkolaborasi dengan BMW, khususnya dengan BMW i8, kendaraan dengan desain futuristik yang sangat ramah lingkungan. Dua mesin yang menjadi sumber tenaga penggerak kendaraan ini menjadi inspirasi utama dari konsep ‘Clash of the Titans’," katanya.Ia mengatakan mesin bensin merupakan sosok yang kuat namun sudah cukup uzur, dibandingkan motor listrik dengan sengatan yang sangat kuat dan menjadi pahlawan baru di era polusi yang semakin padat."Tetapi dua konsep tersebut ternyata dapat disatukan di BMW i8 dan menjadi sports car paling progresif secara desain dan teknologi di era-nya," katanya.BMW i8 Clash of the Titans akan menjadi karya seni utama yang menyambut pengunjung ICAD di hotel Grandkemang mulai 4 Oktober hingga 15 November 2017. Proses kreasi BMW i8 Clash of the Titans dapat disaksikan di Instagram @BMW_Indonesia dan juga @icadartura.

Editor: Heppy Ratna