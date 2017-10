iCAR Asia luncurkan Brand’s Choice Awards

Ilustrasi (ANTARA News/HO)

Jakarta (ANTARA News) - Jaringan portal otomotif untuk mobil baru dan bekas iCar Asia mengumumkan telah meluncurkan produk baru, Brand’s Choice Awards - Car of the Year (PCACOTY) di ASEAN, dengan 100 persen berdasarkan suara konsumen.Pemungutan suara pemilihan brand mobil terbaik itu untuk di Indonesia akan dibuka mulai 12 Oktober hingga 1 November 2017, dalam 18 kategori, dan hadiah untuk pemilihnya bernilai jutaan rupiah, mulai dari sepeda motor, smartphone, dan voucher belanja.Sebelumnya, iCar Asia telah menyelenggarakan penghargaan ASEAN Car of the Year yang dinilai oleh pakar industri mobil.Chief Marketing Officer iCar Asia, Jonathan Adams dalam siaran pers Kamis menjelaskan mengapa penghargaan PCACOTY dipilih oleh konsumen untuk pertama kalinya.”Sebagai platform otomotif digital terdepan, terbesar dan terpercaya, kesuksesan iCar Asia di pasar mobil baru dan bekas didasarkan kepada mendengarkan dan merespons konsumen pembeli dan penjual mobil,” katanya.“The People's Choice Awards akan memberi mereka kesempatan untuk menyuarakan pendapat mereka tentang perspektif dan persepsi industri otomotif di ASEAN, baik berdasarkan pengalaman konsumen, harga, desain mobil atau bahkan apa yang mereka rasakan tentang merek dan model mobil yang tersedia di pasar.“Untuk konsumen di Indonesia dapat memberikan suaranya secara online melalui www.mobil123.com/caroftheyear mulai hari ini sampai 1 November 2017.Ada 54 model mobil yang dinominasikan dibagi menjadi 18 kategori, mulai dari anggaran, mid-range hingga premium model. Mereka bisa memilih mobil favorit mereka seperti sedan, MPV, SUV, pick-up dan lainnya.Pada saat yang bersamaan pencinta mobil Indonesia yang memilih Mobil123.com People's Choice Awards, konsumen di Malaysia dan Thailand juga akan memberikan suara di negara mereka secara online, untuk menentukan pemenang tingkat negara pada setiap kategori.Setelah hasil ini selesai, nominasi tingkat regional akan diumumkan dan dapat dipilih pada awal November melalui situs resmi ICar Asia di www.icarasia.com/caroftheyear.Periode pemungutan suara ini akan menjangkau konsumen di seluruh kawasan ASEAN termasuk Thailand, Malaysia, Indonesia, Singapura, Filipina, dan Vietnam, sedangkan pemilihan nominasi dan pemenang, prosesnya dilakukan di kantor pusat iCar Asia di Malaysia dan diaudit oleh firma pihak ketiga yaitu PKF (official scrutinizer).Seluruh pemenang regional People's Choice Awards akan diumumkan bersamaan di dalam acara yang akan diselenggarakan di tiga negara (Indonesia, Malaysia & Thailand), pada tanggal 24 November 2017.Selama acara tersebut, akan ada siaran langsung, yang memungkinkan untuk mengetahui pemenang di tiga negara dan di Indonesia acara ini akan diadakan di Westin Kuningan Rasuna Said.

Editor: Suryanto