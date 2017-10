Mitsubishi resmikan fasilitas perbaikan dan pengecatan di Medan

Medan (ANTARA News) - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI), Authorized Distibutor kendaraan Mitsubishi di Indonesia dari Mitsubishi Motors Corporation (MMC), bekerjasama dengan PT Sumatera Berlian Motor - Medan meresmikan fasilitas perbaikan dan pengecatan kendaraan berstandar Mitsubishi "Mitsubishi Bodi & Cat".Fasilitas resmi Mitsubishi Bodi & Cat yang terdapat pada diler PT Sumatera Berlian Motor - Medan merupakan fasilitas perbaikan dan pengecatan body kendaraan berstandar Mitsubishi pertama di Sumatera Utara juga Kota Medan, dan menjadi fasilitas resmi perbaikan dan pengecatan berstandar Mitsubishi ketiga di wilayah Sumatera."Keberadaan fasilitas ini sudah kami rintis sejak 30 tahun lalu. Dengan pengembangan yang tengah dilakukan MMKSI adalah salah satu motivasi kami untuk meresmikan fasilitas ini sesuai dengan tagline Mitsubishi Brand New Day yang berarti Brand New Service," kata Tonny Chandra, Presiden Direktur PT Sumatera Berlian Motor - Medan di Medan, Kamis."Fasilitas ini sudah melakukan penyesuaian hingga mendapatkan teknologi terbaru dalam memenughi standar global Mitsubishi," sambung dia.Fasilitas resmi berstandar Mitsubishi tersebut sekaligus menjadi yang ke-7 di Indonesia setelah sebelumnya MMKSI meresmikan fasilitas serupa di kota Bandung, Lampung, Bekasi, Denpasar, Makassar dan Palembang.Fasilitas Mitsubishi Bodi & Cat merupakan bentuk nyata peningkatan layanan pada diler 3S (Sales , Service, Sparepart) Mitsubishi kepada konsumen dengan penambahan fasilitas perbaikan dan pengecatan kendaraan."Diler sudah dilengkapi fasilitas 3S tapi kita melihat itu masih belum cukup jadi kita tambahkan lagi bodi dan cat untuk memberikan one stop service kepada customer karena target kita tidak hanya mengembangkan bisnis tapi juga meningkatkan pelayanan," ujar Irwan Kuncoro, Director of Sales & Marketing Division PT MMKSI."Medan salah satu kota besar, memang target kita nanti di kota-kota besar akan dibangun fasilitas bodi dan cat," lanjut dia.Mitsubishi Bodi & Cat, PT Sumatera Berlian Motor - Medan memiliki fasilitas dengan kelengkapan peralatan dan teknologi terbaru berstandar Mitsubishi yang didukung dengan jaminan genuine part dan premium paint material yang melayani perbaikan body kendaraan dengan kondisi kerusakan ringan hingga sedang dan juga pengecatan body kendaraan."Kami menggunakan cat premium dan teknologi water based yang ramah lingkungan serta tahan lama. Untuk mekanik kami bekerja sama dengan tenaga lokal hingga mekanik senior asal Jepang melakukan training, ke depan akan lebih banyak training," kata Suwanto, Head of Bodi & Cat.Sebagai informasi, teknologi water based menggunakan party trap dan juga oil trap sehingga limbah yang keluar dari bengkel berupa air. Water based kini digunakan oleh negara-negara berkembang karena ramah lingkungan. Saat ini, Suwanto mengklaim hanya Mitsubishi Bodi & Cat PT Sumatera Berlian Motor - Medan yang menggunakan teknologi tersebut di Medan.Fasilitas dari workshop perbaikan dan pengecatan body yang dimiliki PT Sumatera Berlian Motor - Medan, antara lain terdiri dari: Mixing Room, 2 Spray Booth, Warehouse Part, Washing Bay, stall Pemeriksaan akhir dan 24 stall yang mendukung proses rekondisi kendaraan dengan estimasi kapasitas layanan hingga 300 unit kendaraan setiap bulannya.Dengan luas area 2.000 m², fasilitas Mitsubishi Bodi & Cat PT Sumatera Berlian Motor - Medan ini berlokasi di Jl. Sisingamangaraja KM 7, No. 34 Kec. Medan Amplas, Medan, Sumatera Utara.Waktu operasional hari Senin – Jumat, pukul 08.00 s/d 16.30 WIB dan Sabtu pukul 08.00 s/d 15.00 WIB.

Editor: B Kunto Wibisono