Wuling sudah distribusikan 2.212 unit

Untuk warna favorit, masih kata Dian, para pelanggan cenderung menggemari warna putih, hitam dan merah sebagai pilihan warna mereka dari lima warna yang tersedia. "Prosentasenya 73 persen untuk Confero SL itu, kemudian yang Confero saja 13 persen dan sisanya 14 persen yang Confero SC," papar Dian. Varian tertinggi yang berisikan Confero S 1.5L, Confero S 1.5L with Semi-Leather dan Confero S 1.5L with Captain Seat disebut Dian menjadi pemimpin utama penjualan wholesale mereka pada Agustus-September 2017 dengan sumbangan 73 persen.

Wuling secara keseluruhan menghadirkan tiga tipe dalam tujuh varian, yakni Confero 1.5, Confero S 1.5C, Confero S 1.5C with Semi-Leather, Confero S 1.5C with Captain Seat, Confero S 1.5L, Confero S 1.5L with Semi-Leather dan Confero S 1.5L with Captain Seat, saat memperkenalkan harga resmi mereka di awal Agustus.