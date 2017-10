Mitsubishi tambah dua diler di Kalimantan Timur

PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) menambah dua jaringan diler khusus kendaraan penumpang Mitsubishi di Balikpapan dan Tenggarong, Kalimantan Timur. (ANTARA News/HO/MMKSI)

Jakarta (ANTARA News) - Distributor kendaraan penumpang dan niaga ringan Mitsubishi Motors di Indonesia, PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI), bekerja sama dengan PT Mandau Berlian Sejati dan PT Mahakam Berlian Samjaya, menambah jaringan diler kendaraan penumpang di Balikpapan dan Tenggarong, Kalimantan Timur.Penambahan diler itu sejalan dengan upaya Mitsubishi dalam memperluas jaringan penjualannya di Kalimantan Timur. Di kota tersebut, Mitsubishi telah memiliki delapan diler dari total 96 outlet secara nasional.Kedua diler tersebut akan menjangkau permintaan konsumen untuk kendaraan penumpang Mitsubishi Motors antara lain Pajero Sport, Outlander Sport, Delica, Mirage, Triton, dan Xpander. Selain penjualan, diler juga melayani service dan spareparts untuk memberikan layanan yang menyeluruh bagi konsumen kendaraan penumpang Mitsubishi."Sejalan dengan baiknya penerimaan konsumen di Indonesia terhadap Xpander, kami akan terus meningkatkan kualitas layanan penjualan dan purnajual," kata Director of Sales & Marketing Division PT MMKSI, Osamu Iwaba, melalui keterangan tertulisnya di Balikpapan, Kamis."Merupakan komitmen kami menjadikan Mitsubishi Motors sebagai Top of Mind Brand di pasar Indonesia dan memastikan bahwa konsumen Mitsubishi Motors mendapatkan pengalaman yang terbaik dalam menggunakan produk kami," kata Iwaba.Diler PT Mandau Berlian Sejati, Balikpapan, merupakan diler dengan layanan 3S (sales, service, dan spareparts) khusus kendaraan penumpang ke-2 yang berada di Kota Balikpapan. Adapun PT Mahakam Berlian Samjaya merupakan diler kendaraan penumpang Mitsubishi pertama di Tenggarong.Kedua diler itu mempunyai empat general stall dan dua Mitsubishi Quick Pit (MQP) Stall dengan kapasitas service mencapai 22 kendaraan per hari.Selain menyasar konsumen perorangan, konsumen fleet/perusahaan juga menjadi target diler di wilayah Tenggarong yang memiliki banyak perusahaan perkebunan dan pertambangan.

Editor: Monalisa