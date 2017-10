Pemesanan Xpander melebihi 23.000 unit, Mitsubishi percepat produksi

Jakarta (ANTARA News) - Chief Operating Officer Mitsubishi Motors Corporation (MMC), Trevor Mann, menyatakan angka pemesanan untuk kendaraan Small-MPV Mitsubishi Xpander sudah lebih dari 23.000 unit sejak diluncurkan pada Agustus 2017.Untuk menjawab tingginya angka pemesanan itu, Mitsubishi yang semula berencana memproduksi Xpander pada Oktober, mempercepat produksinya pada September sehingga pada awal Oktober ini sudah bisa didistribusikan kepada konsumen."Kami telah menerima lebih dari 23.000 pemesanan Xpander, pencapaian signifikan yang telah melampaui harapan ambisius kami," kata Trevor Mann di pabrik MMKI Cikarang, Jawa Barat, Selasa."Untuk merespon jumlah permintaan dari konsumen yang signifikan terhadap Xpander, kami menerapkan shift kedua di pabrik ini, satu bulan lebih cepat (dari jadwal)," jelas Trevor Mann, terkait percepatan produksi Xpander.Ia menilai Xpander diterima dengan baik oleh konsumen Indonesia berkat pengembangan produk yang mengacu pada riset mendalam untuk mengidentifikasi harapan calon konsumen mobil keluarga di Indonesia, sekaligus mencari tahu fitur-fitur yang diharapkan konsumen.Trevor Mann juga menyebutkan, Indonesia merupakan "kunci strategi" bagi Mitsubishi Motors karena memiliki populasi penduduk yang besar sehingga ada potensi untuk meningkatkan rasio kepemilikan kendaraan.Xpander produksi Indonesia pun akan diekspor ke beberapa negara ASEAN, terutama Thailand dan Filipina, pada awal 2018.(Baca: Mitsubishi tetap gunakan nama Xpander untuk produk ekspor Presiden Direktur PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI), Kyoya Kondo, mengatakan, sambutan besar konsumen terhadap Xpander tidak akan membuat Mitsubishi besar kepala, melainkan semakin termotivasi untuk memberikan pelayanan terbaik."Jadi memang sambutannya sangat luar biasa, baru dua bulan sudah lebih dari 23 ribu, tentunya sangat luar biasa," kata Kondo. "Tapi bukan berarti Mitsubishi sudah bisa (melewati kompetitor)".Kondo menilai angka pemesanan yang tinggi ini merupakan sebuah permulaan yang harus dilanjutkan dengan distribusi unit kendaraan kepada konsumen, sekaligus memberikan servis terbaik guna menjaga kepercayaan konsumen kepada Mitsubishi."Saat ini, kami masuk sebagai penantang di pasar yang paling besar dan kompetitif yaitu Small MPV," katanya."Artinya tidak bisa langsung, ini baru permulaan. Tahap awal sekali, kemudian pengiriman. Setelah pengiriman ada feedback dari konsumen dan mendapatkan kepercayaan dan terus memberikan kepuasan pada pelanggan Xpander," katanya.(Baca: Mitsubishi memulai pengiriman Xpander ke konsumen PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia (MMKI) tengah memaksimalkan produksi Mitsubishi Xpander di pabrik baru mereka di Cikarang, Jawa Barat, yang memiliki kapasitas produksi hingga 80 ribu unit kendaraan per tahun.Sejauh ini, Mitsubishi telah mempercepat jadwal produksi satu bulan dari rencana awal. Namun total unit yang diproduksi adalah 12 ribu kendaraan hingga akhir tahun, sehingga butuh peningkatan produksi pada tahun depan."Kapasitas produksi yang disiapkan untuk Xpander adalah 80 ribu per tahun. Tapi, ini baru beroperasi sejak April dan mulai memproduksi pada September," kata Presiden Direktur PT MMKI Takao Kato.Soal pengiriman unit, Kyoya Kondo menjelaskan distribusi Xpander kepada konsumen akan dilakukan berdasarkan konsepatau konsumen akan mendapatkan unit kendaraan berdasarkan urutan pemesanan."Tergantung dari model yang dipilih. Tapi kami mengadopsi sistem first in first deliver. Untuk itu MMKI memajukan produksinya satu bulan lebih awal," katanya.Ia mengatakan pengiriman sudah dilancarkan mulai awal Oktober hingga awal tahun depan dan terus diupayakan agar konsumen segera menerima Xpander.

