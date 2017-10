Honda tampilkan mobil listrik konsep dilengkapi kecerdasan buatan di TMS 2017

Honda Urban EV Concept (http://world.honda.com/)

Jakarta (ANTARA News) - Pabrikan Jepang, Honda Motor Co., mengumumkan jajaran produk yang akan ditampilkan pada pameran otomotif Tokyo Motor Show ke-45 di Tokyo Big Sight, Jepang, 27 Oktober - 5 November 2017, meliputi Honda Sports EV Concept, Honda Urban EV Concept, Honda NeuV dan All-New Honda CR-V serta beberapa produk lainnya.





Mayoritas mobil konsep yang ditampilkan mengusung teknologi kecerdasan buatan (AI), swakemudi dan mesin bertenaga listrik.





Melalui ajang ini, Honda akan memperkenalkan berbagai inovasi berkendara melalui teknologi mobilitas yang menunjang gaya hidup. Honda akan menampilkan banyak model elektrik melalui peluncuran perdana Honda Sports EV Concept, serta kehadiran beberapa model global seperti All New Honda CR-V.





Selain itu, Honda dalam rilisnya juga akan menampilkan model baru untuk merayakan produksi Super Cub ke-100 juta unit di bulan Oktober serta memperlihatkan sejarah 60 tahun Super Cub, model Super Cub terkini dan masa depan Super Cub.





Untuk booth motor, Honda akan mengadakan berbagai aktivitas menarik dimana pengunjung dapat mengendarai dan merasakan performa mesin balap yang sesungguhnya. Disini juga tersedia lounge untuk pengunjung bersantai yang terletak di tengah area booth.





Honda juga akan berpartisipasi dalam acara yang dihelat pengelola Tokyo Motor Show, yakni "TOKYO CONNECTED LAB 2017" dengan mengusung konsep "Spend more time with the family" melalui alat-alat mobilitas yang fokus pada kedekatan keluarga seperti "Honda le-mobi Concept" (kata "le" adalah bahasa Jepang yang berarti rumah).





