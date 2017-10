Deretan mobil canggih Honda di Tokyo Motor Show 2017

Honda Urban EV Concept (http://world.honda.com/)

Tokyo (ANTARA News) - Honda Motor Co. Ltd mengumumkan jajaran produk yang akan ditampilkan pada ajang ke-45 Tokyo Motor Show 2017 di Tokyo Big Sight, 27 Oktober - 5 November 2017.Produk tersebut meliputi Honda Sports EV Concept, Honda Urban EV Concept, Honda NeuV dan All-New Honda CR-V serta beberapa produk lainnya. Mayoritas mobil konsep yang ditampilkan mengusung teknologi artificial intelligence, autonomous driving dan mesin listrik.Melalui ajang ini, Honda akan memperkenalkan berbagai inovasi berkendara melalui teknologi mobilitas yang menunjang gaya hidup. Honda akan menampilkan banyak model elektrik melalui peluncuran perdana Honda Sports EV Concept, serta kehadiran beberapa model global seperti All New Honda CR-V.Honda juga akan berpartisipasi dalam acara yang dihelat pengelola Tokyo Motor Show, yakni “Tokyo Connected Lab 2017” dengan mengusung konsep “Spend more time with the family” melalui alat-alat mobilitas yang fokus pada kedekatan keluarga seperti “Honda le-mobi Concept” (kata “le” adalah bahasa Jepang yang memiliki arti “rumah”).Honda Sports EV Concept hadir untuk mewujudkan rasa kesatuan antara pengendara dengan mobilnya, melalui kombinasi performa EV (listrik) dan AI (Artificial Intelligence) dalam bentuk yang lebih ringkas. Berbagi platform dengan Honda Urban EV Concept, Honda EV Concept versi Sport memiliki siluet yang memukau, bentuk wajah depan yang sesuai dengan berbagai gaya hidup dan permukaan yang dinamis menjadikannya sebagai mobil Sport masa depan yang membawa kesenangan dan perasaan emosional.Honda Urban EV Concept dibangun pada platform khusus EV, yang mencerminkan desain masa depan dari produksi massal Honda Urban EV.Ukuran yang kompak cocok untuk berkendara di perkotaan, dilengkapi desain simpel yang membawa kesenangan berkendara dan kesan tersendiri bagi konsumen. Honda Urban EV Concept mewujudkan komunikasi antara pengendara dengan mobilnya melalui teknologi AI dan layar depan yang dapat menampilkan pesan untuk pengendara lain.Honda NeuV adalah model konsep EV yang mengusung teknologi AI dan autonomous driving. Honda NeuV juga memiliki fitur autonomous car sharing yang dapat diaktifkan atas seizin pemiliknya saat tidak digunakan.Honda NeuV memiliki berbagai fitur untuk mendukung keamanan berkendara, diantaranya dengan mengenali tingkat stres dari ekspresi wajah dan suara pengendara, mempelajari gaya hidup dan preferensi pengendara, menyediakan sugesti pada situasi tertentu, serta mewujudkan komunikasi antara pengendara dengan mobilitas.Honda CR-V adalah SUV dengan performa sekelas sedan, yang dilengkapi fungsionalitas tinggi dan telah dikenal di lebih dari 160 negara di seluruh dunia.Generasi kelima CR-V terdiri dari rangkaian hybrid yang dilengkapi “SPORT HYBRID i-MMD” yakni sistem two-motor hybrid yang akan tersedia untuk varian FWD dan 4WD. Selain itu, utilitas telah disempurnakan dengan menambah kursi tiga baris untuk model Honda CR-V berbahan bakar serta menjadikan fitur keamanan “Honda SENSING” sebagai fitur standar.

Editor: Ruslan Burhani