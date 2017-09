Honda CR-V mobil terbaik 2017 versi wartawan otomotif

All New Honda CR-V Turbo (ANTARA /Zarqoni Maksum)

Jakarta (ANTARA News) - Honda CR-V terpilih menjadi mobil terbaik 2017 versi Forum Wartawan Otomotif (FORWOT) setelah meraih poin tertinggi dalam proses penilaian oleh tim juri.FORWOT Car of the Year (FCY) tahun ini diramaikan oleh 32 mobil baru yang dirilis selama periode Agustus 2016 hingga Juli 2017. Jumlah tersebut meningkat dari peserta FCY 2016 sebanyak 28 mobil.Berdasarkan penilaian 26 juri yang merupakan jurnalis otomotif dari berbagai media nasional, baik cetak maupun online, lima model mobil keluar dalam lima besar antara lain BMW i8, Honda Civic, Honda CR-V, Hyundai Tucson, dan Suzuki Ignis."Tahun ini pertarungan merebutkan gelar FORWOT Car of the Year semakin seru. Ini terlihat dengan hadirnya satu mobil ramah lingkungan berbasis listrik yang masuk dalam lima besar. Ini membuktikan objektivitas para juri dalam menilai mobil yang terbaik dan sarat dengan teknologi terkini," kata Ketua Umum FORWOT Indra Prabowo di Jakarta, Jumat petang.Honda CR-V mengumpulkan 149 poin mengungguli Suzuki Ignis (136 poin), Honda Civic Hatchback Turbo (132 poin), BMW i8 (125 poin), dan Hyundai Tucson (108 poin) dengan total 650 poin dari 26 juri."Di sisi lain, hasil ini memperlihatkan bahwa setiap pabrikan semakin terpacu untuk menghadirkan mobil yang berkualitas dan terbaik ke konsumen Indonesia," kata Indra.Sekedar informasi, penjurian FORWOT Car of The Year 2017 melalui tiga tahap. Pertama menjaring 32 model baru yang meluncur dari periode Agustus 2016 - Juli 2017. Kedua, juri memilih dan menghasilkan lima finalis, dan ketiga voting terhadap lima finalis.Tiap juri diberikan 25 poin yang didistribusikan pada finalis. FORWOT Car of The Year mengacu pada "Car of the Year" dari Car of the Year Committe atau www.caroftheyear.org yang dipakai untuk pemilihan mobil terbaik di Eropa namun disesuaikan dengan pasar otomotif Indonesia."Kami menjamin, penjurian FORWOT Car of The Year 2017 dilakukan secara jujur, adil, dan independen tanpa ada pengaruh dari pihak-pihak tertentu," kata Ketua Dewan Juri FORWOT Car of The Year 2017 Ekawan Raharja."Kami ucapkan selamat pada pemenang dan kami berharap, hasil ini bisa menjadi motivasi bagi para Agen Pemegang Merek (APM) untuk terus melakukan inovasi dan memberikan produk terbaik ke konsumen," katanya.Ia juga menghaturkan terima kasih kepada Pertamina Lubricants, Garda Oto, dan Pertamia yang mendukung terlaksananya kegiatan ini.2009 : Toyota Prius2010 : (Tidak Diselenggarakan)2011 : (Tidak Diselenggarakan)2012 : Honda Brio2013 : Kia Carrens2014 : Honda Jazz2015 : Honda HR-V2016 : Mitsubishi Pajero Sport2017 : Honda CR-V

Editor: Gilang Galiartha