Lima finalis mobil terbaik 2017 pilihan Forwot

Lima finalis Forwot Car of the Year. (ANTARA News/HO)

Jakarta (ANTARA News) - Forum Wartawan Otomotif Indonesia (Forwot) kembali menggelar penghargaan Forwot Car of the Year, dengan tahap penjurian sudah mengerucut pada lima finalis yang diumumkan hari ini.Dari 26 juri yang terlibat dalam pemilihan, mayoritas suara dijatuhkan pada lima model, yakni BMW i8, Honda Civic, Honda CR-V, Hyundai Tucson, dan Suzuki Ignis, yang sekaligus sebagai finalis Forwot Car of the Year, kata Forwot dalam pernyataan persnya, Senin.Lima finalis itu merupakan hasil penyaringan dan penilaian atas 32 mobil yang benar-benar baru (bukan perubahan minor, perubahan mayor atau penambahan varian) dari pelbagai merek, mulai dari Jepang, Amerika hingga Eropa."Forwot Car of the Year 2017 diselenggarakan untuk memberikan rekomendasi mobil-mobil terbaik yang diluncurkan dalam periode yang telah kami tentukan. Di sini, kami meninjau dan menimbang dari berbagai aspek untuk menilai mobil apa saja yang layak dan pantas masuk guna diadu dan keluar sebagai mobil terbaik," kata Wakil Ketua Umum Forwot Zainal Abidin.Zainal menambahkan, proses penjurian mengacu pada kriteria "Car of the Year" dari Car of the Year Committe atau www.caroftheyear.org yang dipakai untuk pemilihan mobil terbaik di Eropa namun telah disesuaikan dengan kondisi pasar otomotif di Indonesia."Dalam pemilihan Forwot Car of the Year 2017 ada fenomena menarik yakni masuknya model berbasis listrik yang dipilih oleh para juri," Zainal menambahkan.Sementara itu, penjurian Forwot Car of the Year 2017 akan berlanjut untuk menentukan satu mobil terbaik.Lima finalis ini nantinya akan dipilih berdasarkan voting. Tiap juri akan diberikan 25 poin yang didistribusikan pada finalis untuk mengetahui mobil peraih poin terbanyak.

Editor: Gilang Galiartha