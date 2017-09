Saat Mitsubishi Xpander pikat Sekda Jatim

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Akhmad Sukardi (baju putih) usai menjajal Mitsubishi Xpander di booth PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (PT MMKSI) yang hadir dalam GIIAS Surabaya Auto Show 2017 di Grand City Convex, Surabaya, Rabu (20/9/2017). (ANTARA News/Monalisa)

Surabaya (ANTARA News) - Mobil keluarga teranyar Mitsubishi Xpander turut mejeng di GIIAS Surabaya Auto Show 2017 yang dilaksanakan pada 20 - 24 September 2017 di Grand City Convex, Surabaya.Pada hari yang bertepatan dengan acara pembukaan GIIAS Surabaya Auto Show 2017, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Akhmad Sukardi sempat menjajal Xpander Ultimate AT dan Pajero Sport Dakar 4x2 Limited Edition.Tidak hanya mencicipi bangku kemudi, Akhmad juga mengitari mobil sambil mengamati lekukan desain Xpander Ultimate AT, seri termahal dari variasi Xpander yang dipatok harga Rp250.600.000 (OTR Jawa Timur).(kalau seperti ini, saya beli, bagus)," seloroh Akhmad usai menjajal kendaraan serbaguna kecil dengan tujuh penumpang itu dihadapan para wartawan dan pengunjung, Rabu."Tipe terbaru ya," tambahnya.Selanjutnya, ia pindah ke Pajero Sport Dakar 4x2 Limited Edition dan masih tampak antusias.Pada ajang GIIAS Surabaya Auto Show 2017, PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia bekerjasama dengan dealer PT Sun Star Motor, PT Srikandi Diamond Motors, dan PT Bumen Redja Abadi menghadirkan jajaran kendaraan penumpang terbaiknya melalui 4 unit, yaitu Xpander Ultimate AT, Xpander Exceed MT, Pajero Sport Dakar 4x2 Limited Edition dan Outlander Sport PX Action diatas booth seluas 296 m2.Selain itu, konsumen juga dapat langsung merasakan impresi berkendara kendaraan Mitsubishi melalui 3 unit kendaraanpada kegiatan ini, yaitu Xpander Utimate AT, Xpander Exceed AT dan Mirage Exceed.Mitsubishi Xpander ditargetkan dapat meraih 20 persen pangsa pasar kendaraan serbaguna kecil dengan tujuh penumpang ataudi Jawa Timur dan memberikan kontribusi kepada penjualan nasional model Xpander sebesar sekitar 15 persen.

Editor: Heppy Ratna