Bus listrik Proterra tempuh 1.500 kilometer lebih tanpa cas

(foto : Proterra)

San Fransisco (ANTARA News) - Bus listrik sepanjang 12,19 meter dari Proterra Inc menempuh 1.772,21 kilometer dengan kecepatan rendah tanpa penyetruman ulang, rekor baru bagi kendaraan listrik, kata pembuat asal California itu pada Selasa.Perusahaan bus dan truk mulai meluncurkan model listrik, biasanya untuk tugas ringan dan menengah. Teknologi baru tersebut seringkali dibanderol dengan harga tinggi dan tantangan utamanya adalah menciptakan kendaraan dengan kisaran dapat diterima dengan harga bersaing.Bus Proterra dihargai sekitar 750 ribu dolar AS, sementara bus disel biasa seharga 500 ribu dolar AS, kata kepala bagian penjualan Matt Horton dalam wawancara.Meski Proterra memiliki biaya operasional lebih rendah, ia harus meyakinkan pelanggan bahwa harga jual sedikit lebih mahal terasa sepadan."Kendaraan transit listrik bertenaga tinggi kini memiliki kemampuan yang mereka butuhkan. Kami akan mengalihkan fokus kami terlebih lagi untuk menurunkan biaya," katanya.Sementara bobot baterai dipandang sebagai masalah untuk truk tugas berat dan memakan tempat barang, Horton mengatakan bahwa bus Proterra jauh lebih ringan daripada rig muatan besar, bahkan dengan penumpang penuh di dalamnya.Menurut Horton, Proterra mengembangkan baterai untuk busnya dengan perusahaan LG Chem Korea. Perusahaan pembuat bus telah mulai mengumpulkan kemasan baterai di sebuah pabrik baru di Burlingame, California. Perusahaan itu juga telah menjual 190 bus pada tahun lalu.Navistar Proving Ground menyatakan bus tersebut melaju dengan kecepatan 24 kilometer per jam. Proterra mengatakan menetapkan rekor awal bulan ini dan mengalahkan rekor sebelumnya oleh kendaraan penumpang ringan, yakni sejauh 1.630,26 kilometer.

Editor: Aditia Maruli