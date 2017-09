Honda investasi 267 juta dolar AS produksi Accord baru

Detroit (ANTARA News) - Honda Motor Co Ltd mengatakan telah menginvestasikan 267 juta dolar AS (sekitar Rp3,5 triliun) dan akan menambah 300 lowongan kerja baru untuk mendukung peningkatan produksi model sedan Accord 2018 di pabrik yang berlokasi di Marysville, Ohio.Honda meluncurkan Accord generasi terbaru pada Juli, satu dari empat sedan menengah yang dirancang ulang sehingga Honda bisa bersaing memenangkan pangsa pasar saat para pesaing dari Detroit menggeser fokusnya ke SUV, crossover dan truk pikap.Accord model terbaru itu, seperti all-new Camry milik Toyota Motor Corp, mengusung tenaga lebih kuat, teknologi keselamatan canggih dan bahan bakar ekonomis.Investasi Honda di Ohio terdiri dari 220 juta dolar AS untuk pabrik Marysville, termasuk departemen pengelasan baru senilai 165 juta dolar AS dengan 342 robot.Produsen mobil asal Jepang itu juga menginvestasikan 47 juta dolar AS untuk pabrik mesin di Anna, Ohio, untuk memproduksi mesin turbocharged Accord.Pabrik Marysville juga memproduksi model Acura TLX, sedan mewah berukuran menengah, dan Acura ILX, sedan kompak mewah.Dengan investasi baru, pabrik tersebut akan memiliki kapasitas produksi 440.000 kendaraan per tahun dan dapat menambah volume untuk Accord jika diperlukan, kata Steve Rodriguez, pimpinan manufaktur Honda untuk Accord.Pengumuman Honda ini muncul setelah Toyota yang bulan lalu mengatakan akan mengambil 5 persen saham Mazda Motor Corp sebagai bagian dari aliansi yang akan mencakup pabrik perakitan di Amerika Serikat senilai 1,6 miliar dolar AS dan kolaborasi merancang kendaraan listrik.Pabrik tersebut menjadi sebuah kejutan bagi para investor di tengah penjualan kendaraan baru di Amerika Serikat melemah.Pabrik itu juga bertentangan dengan kebijakan General Motors Co dan Ford Motor Co. Menghadapi penjualan sedan yang menurun, GM telah meniadakan shift ketiga di beberapa pabriknya.Sementara Ford akan memindahkan produksi sedan Focus terbaru dari Meksiko ke China untuk menghemat biaya 500 juta dolar AS. Mereka juga mengumumkan pada Mei telah memberhentikan lebih dari 1.000 pekerja.Penjualan mobil penumpang terus menurun sejak 2012 saat menguasai 51,2 persen pasar AS. Sedan merosot menjadi 38,1 persen pada paruh pertama tahun ini, demikian Reuters.

