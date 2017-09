Mitsubishi Xpander hadir di Balikpapan, berikut harganya

(ki-ka) - GM PT Mandau Berlian Sejati Surono, Head of Sales & Marketing Unit PT MMKSI Michimasa Kono, Head of Promotion Department MMKSI Hario Satriadi dan Budiawan Arief Anggoro Area Coordinator Kalimantan & IBT Section saat memperkenalkan Mitsubishi Xpander di Balikpapan, Kalimantan Timur. (ANTARA News/HO)

No. Varian Mesin Transmisi Harga (OTR Balikpapan / KALTIM) 1 Ultimate* 1.5L MIVEC 4 A/T Rp. 262.000.000 2 Sport* DOHC 16 valve Rp. 254.000.000 3 Exceed* (4 cylinder) Rp. 241.000.000 4 5 M/T Rp. 230.000.000 5 GLS * Rp. 224.000.000 6 GLX Rp. 203.500.000

Balikpapan (ANTARA News) - Distributor resmi kendaraan penumpang dari Mitsubishi Motors Corporation (MMC), PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI), memperkenalkan MPV generasi terbaru Mistubishi Xpander di kota Balikpapan, Kalimantan Timur.Di Balikpapan, Xpander dijual mulai Rp 203,5 juta untuk tipe termurah (GLX) dan tipe termahal Ultimate dijual Rp 262 juta berstatus on the road Kalimantan Timur.Balikpapan dipilih menjadi salah satu kota peluncuran Mitsubishi Xpander katena besarnya potensi pasar kendaraan penumpang di wilayah Kalimantan Timur. Xpander ditargetkan meraup 20 persen pangsa pasar Small MPV di Kalimantan Timur dan berkontribusi terhadap penjualan nasional model Xpander sekitar 5 persen."Kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi dan dukungan konsumen Mitsubishi dan rekan media massa Indonesia terhadap Mitsubishi Xpander, sehingga produk ini memperoleh capaian penjualan dan penerimaan yang sangat baik dari masyarakat Indonesia," kata Head of Sales & Marketing Unit PT MMKSI Michimasa Kono dalam keterangannya, Rabu.(Baca: Ribuan Mitsubishi Xpander siap diekspor kuartal I 2018 Mitsubishi Motors Special Exhibition Balikpapan merupakan bagian dari rangkaian kegiatan peluncuran Xpander ke hadapan konsumen di berbagai kota di Indonesia setelah diperkenalkan secara global pada Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 10 Agustus 2017.Di Balikpapan, Mitsubishi Xpander hadir dalam pameran terbuka Mitsubishi Motors Special Exhibition yang diselenggarakan atas kerja sama PT MMKSI dengan diler resmi Mitsubishi PT Mandau Berlian Sejati yang bertempat di BSB Mall Balikpapan pada 13 - 17 September 2017.Event ini didekasikan khusus untuk memenuhi animo masyarakat yang tinggi terhadap Mitsubishi Xpander, yang dibuktikan dengan perolehan Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) secara nasional yang diperkirakan sudah melebihi 12 ribu unit.Selain menghadirkan Xpander, PT MMKSI juga menghadirkan empat unit display antara lain Xpander Ultimate A/T, Xpander Exceed M/T, Pajero Sport Dakar 4x2 Limited dan Outlander Sport Action. Tersedia juga empat unit kendaraan test drive yaitu Xpander Sport A/T, Pajero Sport Dakar 4x2, Outlander Sport PX dan Mirage GLX.(Baca: Mitsubishi Xpander sudah dipesan 1.300 unit di Sumut

