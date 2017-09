Mitsubishi Xpander sudah dipesan 1.300 unit di Sumut

Logo tiga berlian Mitsubishi pada kendaraan MPV Xpander yang baru diluncurkan secara global di Indonesia, Kamis (10/8/17). (ANTARA News/Alviansyah)

Medan (ANTARA News) - Sumatera Utara masih tetap menjadi salah satu pasar potensi otomotif termasuk produk Mitsubishi, khususnya Kota Medan yang ditandai sudah adanya pesanan 1.300 unit untuk Xpander."Dari rata-rata penjualan kendaraan Mitsubishi di Sumut yang per bulannya 1.000 unit untuk MPV, PT MMKSI menargetkan 25 persen di antaranya atau 250 unit merupakan penjualan Xpander," ujar Head of Sales and Marketing Group PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) Imam Choeru Cahya di Medan, Rabu.Dia mengatakan itu pada pameran terbuka Mitsubishi Xpander di Centre Point Mall, Medan mulai 13-17 September 2017 setelah sebelumnya pagelaran serupa sukses di Semarang, Surabaya, Palembang, Jakarta, Bandung, dan Pekanbaru.Pameran itu sendiri disebutkan melihat animo masyarakat yang tinggi terhadap Mitsubishi Xpander yang sebelumnya sudah diperkenalkan.Cukup tingginya animo masyarakat terhadap Mitsubishi Xpander, ujar Imam, karena memang produk kendaraan itu menggabungkan fungsionalitas dan semangat petualang dari SUV serta banyak keunggulan lain seperti banyaknya tempat penyimpanan.Dia menegaskan, meski pesanan terbanyak adalah varian tertinggi atau Ultimate, tetapi permintaan juga banyak untuk jenis Sport, Exceed AT, Exceed MT, GLS dan GLX dengan harga jual mulai dari Rp196 juta hingga Rp252 juta."Secara nasional pun, permintaan Xpander cukup besar atau Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) sudah hampir 12.000 unit," katanya.Imam menambahkan, tingginya animo terhadap Xpander juga membuat pihak Mitsubishi menambah satu dealer menjadi tiga yakni PT Sumatera Berlian Motor, PT Sardana Indah Berlian Motor, dan PT Nusantara Berlian Motor."Xpander yang menggabungkan fungsionalitas dan semangat petualang dari SUV, ketangguhan, kabin yang luas, karakter dan kenyaman, gaya dan fungsi memang menimbulkan kenyamanan sempurna berkendaraan," katanya.Adapun warna yang paling banyak diminati konsumen untuk Xpander adalah warna putih, disusul hitam, silver, grey, dan merah.Head of Sales and Marketing Sumatera Section MMKSI Heru Sunaryo mengakui tingginya peminat Xpander di Sumut khususnya Medan."Dengan melihat animo itu, saya optimistis penjualan Xpander bisa sampai 25 persen," katanya.Terkait promosi di pameran Xpander di Sumut, menurut dia, pembeli yang membeli hingga Oktober 2017, dalam tiga tahun ke depan atau 50.000 kilometer antara lain digratiskan biaya service.

