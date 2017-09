Honda Urban EV Concept tampil perdana di Frankfurt motor show

Honda Urban EV Concept (Honda)

Jakarta (ANTARA News) - Honda Urban EV Concept tampil perdana di dunia pada pameran otomotif Frankfurt Motor Show 2017 yang berlangsung di Frankfurt, Jerman, pada 13 hingga 24 September.





Honda Urban EV Concept merupakan platform baru mobil konsep Honda dalam hal teknologi masa depan untuk mobil dengan tenaga baterai elektrik, demikian menurut siaran pers PT Honda Prospect Motor.





Untuk desainnya, mobil konsep ini tampil dengan teknologi canggih dan desain modern serta bernuansa sporty. Honda memasang emblem pada layar lampu berwarna biru.





Bagian depan emblem dan lampu depannya dirancang futuristik. Area Front Grille dapat menampilkan nama model, pesan serta status pada saat pengisian daya baterai.





Sementara untuk desain interiornya juga mengusung aura futuristik. Terdapat layar berukuran besar yang dapat mengatur tampilan berbagai macam informasi.





Pada ajang Frankfurt Motor Show 2017, Honda juga memperkenalkan model lainnya yaitu All New Honda CR-V Diesel Prototype yang tampil dengan teknologi mesin 2.0 liter i-VTEC 4 silinder Atkinson Cycle dipadu dengan sistem dua motor i-MMD (Intelligent Multi-Mode Drive).





All New Honda CR-V Diesel Prototype menampilkan tiga mode pengendaraan yaitu Engine Drive, Hybrid Drive dan EV Drive. All New Honda CR-V Diesel Prototype ditawarkan dalam dua pilihan transmisi yaitu 6 percepatan manual serta CVT.





Selain itu Honda juga memperkenalkan New Honda Jazz yang kini tampil lebih agresif dan sporty. New Honda Jazz versi Eropa kini tersedia dalam pilihan mesin baru Honda i-VTEC 1.5 liter yang dapat menghasilkan tenaga maksimum 130 PS (96 kW).





Mesin baru ini sudah memenuhi regulasi EURO 6. New Honda Jazz dilengkapi dengan fitur baru seperti 7-inch Honda Connect Infotainment System, Rear-View Parking Camera, dan fitur keselamatan terdepan seperti Forward Collision Warning, Lane Departure Warning serta Traffic Sign Recognition.





Untuk model Honda Civic Hatchback versi Eropa, Honda memperkenalkan varian mesin diesel Honda i-DTEC 1.6 liter yang mampu menghasilkan tenaga maksimum 120 PS.





Varian mesin diesel tersebut melengkapi varian mesin bensin untuk model Honda Civic Hatchback yang sudah mulai dijual di kawasan Eropa sejak awal tahun 2017 ini.

Editor: Suryanto