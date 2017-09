Bugatti Chiron melesat hingga 400 km/jam dalam 32,6 detik

Bugatti Chiron (Bugatti.com)

Jakarta (ANTARA News) - Bugatti belum merilis kecepatan tertinggi Chiron secara resmi, namun tak lama setelah menunjukkan mobil tersebut melaju 300 km per jam, mereka kembali menampilkan klip video Chiron melesat hingga 400 km per jam.





Dari keadaan diam hingga mencapai 300 km per jam, Chiron memerlukan 13,1 detik. Penerus Veyron itu membutuhkan tambahan 19,5 detik untuk mencapai 400 km per jam dari 300 km per jam.





Menurut laman Car Scoops, catatan 0 hingga 400 km per jam dalam 32,6 detik merupakan sebuah prestasi yang patut diacungi jempol.





Pemicu utama akselerasi ganas tersebut adalah powertrain yang terdiri dari mesin 8.0 liter W16 dan didominasi empat turbocharger yang menghatarkan 1.479 tenaga kuda dan torsi 1.600 Nm dari hanya 2.000 rpm.





Produsen mobil asal Prancis itu diperkirakan mencoba lagi kecepatan tertinggi Chiron pada 2018, dan jika tidak ada masalah ban, banyak pihak yang memperkirakan mobil itu mampu menembus kecepatan 450 km per jam.