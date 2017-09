BMW Group tampilkan mobilitas masa depan di Frankfurt 2017

Anjungan BMW Group pada Frankfurt International Motor Show 2017. (ANTARA News/HO)

Muenchen (ANTARA News) - BMW Group membawa misi menetapkan standar baru mobilitas masa depan baik secara fisik maupun digital dalam pameran Frankfurt International Motor Show (IAA), 14-24 September 2017.BMW Group hadir dengan tema "This is Tomorrow Now" dengan menghadirkan inovasi terdepan di seluruh lini kendaraan, mulai dari BMW, BMW i, BMW M, MINI, hingga BMW Motorrad.Pada pameran itu, BMW hadir dengan rancangan arsitektur dinamis yang tampilkan zona tematik, area pengunjung yang luas, dan sejumlah titik menarik guna berikan pengalaman terbaik untuk pengunjung.Seluruh rangkaian acara BMW di Frankfurt IAA 2017, termasuk konferensi pers utama BMW, akan digelar di Vision Loop yang menjadi area khusus bertempat duduk 550 pengunjung.Setiap harinya, latar belakang di area ini terus berubah dengan 14 jenis tema yang berfokus pada kemewahan, brand BMW M, All-new BMW X3, dan tentunya visi masa depan brand BMW secara keseluruhan."Frankfurt IAA 2017 akan tampilkan visualisasi dari brand BMW lewat rangkaian 'brand stories' baru yang telah disempurnakan," kata Senior Vice President Brand BMW AG Hildegard Wortmann dalam keterangannya, Senin.Pada pameran itu akan tampil BMW i dalam 'Story of Visionary Mobility' yang membahas solusi mobilitas elektrik, sistem kendara otonom, dan inovasi layanan mobilitas.BMW juga menampilkan 'Story of Progressive Luxury' yang fokus pada kelebihan BMW di segmen kendaraan mewah. Adapun BMW M dalam 'Story of Thrilling Sportiness' akan dipaparkan secara lengkap di Vision Loop."Selain tiga hal diatas, Frankfurt IAA akan menjadi panggung utama bagi seluruh inovasi terbaru dari brand BMW dengan pendekatan yang lebih segar dan muda," sambung Hildegard Wortmann.Di tempat terpisah, Karen Lim, President Director BMW Group Indonesia mengajak media dan pecinta brand BMW di Indonesia untuk menyaksikan peluncuran kendaraan, inovasi dan teknologi dari BMW Group di Frankfurt melalui live streaming yang bisa diakses pada 12 September pukul 13.30 WIB.BMW juga memanfaatkan ajang IAA 2017 untuk luncurkan All-new BMW X3 dan the first ever BMW 6 Series Gran Turismo, serta hadirnya kendaraan mewah dengan tema Progressive Luxury.

Editor: Tasrief Tarmizi