KIA bersiap perkenalkan Picanto X-Line model crossover

KIA All-new crossover Picanto X-Line. (http://www.kianewscenter.com)

Frankfurt (ANTARA News) - Produsen mobil asal Korea Selatan KIA tengah bersiap untuk memperkenalkan All New Picanto X-Line dengan tampilan yang lebih segar terinspirasi dari model crossover pada pameran Frankfurt Motor Show 2017.Picanto model terbaru itu akan tampil perdana pada 12 September dan mulai dijual di Eropa pada akhir tahun 2017."Kami meluncurkan Picanto baru di Eropa lebih awal pada tahun ini dan sudah melampaui pendahulunya," kata Michael Cole, Chief Operating Officer KIA Motors Eropa dilansir dari laman resmi mereka."Dari tahun ke tahun, penjualan Picanto pada semester pertama 2017 tumbuh 23 persen menjadi 31.827 unit, dan secara global ini merupakan salah satu kendaraan terlaris kami. All New X-Line akan menambah momentum itu," sambung Cole.Sebagai kendaraan dengan dimensi terkecil dari KIA, Picanto X-Line hadir guna semakin memperluas daya tariknya dengan menggabungkan kualitas dengan tampilan baru dari model crossover dan SUV KIA Sportage and Sorento.City Car ini tampil dengan warna baru dan ground clearance yang meningkat 15mm lebih tinggi dari Picanto standar. Mobil ini menggunakan mesin KIA 1.0 liter T-GDI (turbocharged gasoline direct injection) yang diklaim membuat Picanto ini menjadi yang terkuat yang pernah ada.

Editor: Suryanto