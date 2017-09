Baru diluncurkan, 35 unit Range Rover Velar terjual

Range Rover Velar tampak belakang. (ANTARA News/Alviansyah)

Jakarta (ANTARA News) - Sebanyak 35 unit Range Rover Velar sudah habis terjual kendati SUV kelas premium itu baru diluncurkan di Indonesia pada hari ini.Range Rover Velar mengaspal di Indonesia dengan dua pilihan varian, yakni .0 l R-Dynamic SE yang dijual Rp2,05 M dan tipe 3.0 l R-Dynamic SE seharga Rp2,35 M berstatus off the road."Total 35 unit tahun ini, dari dua pilihan mesin. Itu termasuk empat unit edisi pertama," kata Sales and Product Planning Manager PT WAE, Tommy Handoko, di Jakarta, Jumat."Itu sudah laku semua, sudah inden semua," sambung dia.Velar tersebut akan dikirimkan dari Inggris ke Indonesia dengan jatah tujuh unit per bulan, sehingga diharapkan total 35 unit sudah sampai ke garasi konsumen pada akhir tahun ini.Walaupun alokasi pada tahun ini sudah habis, namun pada tahun depan dua model Range Rover Velar tetap hadir di Indonesia dengan alokasi sekira tujuh unit per bulan."Mungkin Januari tahun depan untuk dua varian itu. Alokasinya belum ada, namun rata-rata sebulan 7 unit," jelas dia.Tommy menjelaskan Velar memiliki target konsumen tersendiri karena mobil itu memang sengaja dihadirkan guna mengisi segmen di antara Range Rover Sport dan Range Rover Evoque."Ini produk baru dengan segmen yang cukup mewah. Orang-orang sekarang mungkin ada yang menilai Evoque kekecilan namun Range Rover Sport kebesaran," katanya.Range Rover Velar merupakan SUV premium yang akan menjadi pesaingnya Mercedes Benz GLC, GLE dan Porsche Macan.(Baca: Range Rover Velar mengaspal, harga mulai Rp 2,05 miliar

Editor: Suryanto