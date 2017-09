Produsen Royal Enfield bersiap ambil alih Ducati

Logo Ducati (https://commons.wikimedia.org/)

Bengaluru (ANTARA News) - Eicher Motors Ltd India, produsen sepeda motor klasik Royal Enfield, akan mengajukan tawaran untuk mengambilalih perusahaan sepeda motor asal Italia, Ducati, seharga 1,8-2 miliar dolar AS, menurut warta Economic Times pada Kamis.Saat ini, Eicher sedang merampungkan sekaligus menyusun persyaratan dengan bank global dan perusahaan konsultan menjelang tenggat waktu penawaran yang jatuh pada akhir bulan ini, menurut surat kabar tersebut mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya.Sumber mengatakan kepada Reuters pada Juni bahwa produsen motor AS Harley-Davidson dan Bajaj Auto Ltd India juga bersiap untuk mengajukan penawaran kepada Ducati, yang siap dijual oleh produsen mobil Jerman Volkswagen, demikian Reutes.

