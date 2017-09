Mitsubishi Xpander meluncur di Bandung, ini harganya

Mitsubishi Xpander hadir di Bandung, Jawa Barat, Rabu (6/9/17) (ANTARA News/HO)

No. Varian Mesin Transmisi Harga (OTR Bandung / JABAR) 1 Ultimate* 1.5L MIVEC 4 A/T Rp 246.850.000 2 Sport* DOHC 16 valve Rp 238.650.000 3 Exceed* (4 cylinder) Rp 226.450.000 4 5 M/T Rp 216.050.000 5 GLS * Rp 210.050.000 6 GLX Rp 190.550.000

Jakarta (ANTARA News) - Distributor resmi kendaraan penumpang Mitsubishi Motors corporation (MMC), PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI), memperkenalkan MPV generasi terbaru Mitsubishi Xpander di Bandung, Jawa Barat.Kota Bandung dipilih sebagai salah satu kota peluncuran Mitsubishi Xpander karena besarnya potensi pasar dan tingginya pengguna small MPV di Jawa Barat. Xpander diharapkan bisa merebut 20 persen pangsa pasar Small MPV di Jawa Barat dan berkontribusi 10 persen atas penjualan nasional model Xpander.Selain itu, kegiatan ini juga ditujukan untuk memenuhi animo masyarakat yang tinggi terhadap Mitsubishi Xpander. Hal itu dibuktikan dengan perolehan Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) secara nasional sebanyak 11.521 unit (hingga 25 Agustus 2017) dan terus bertambah."Kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi dan dukungan konsumen Mitsubishi dan rekan media massa Indonesia terhadap Mitsubishi Xpander, sehingga produk ini memperoleh capaian penjualan dan penerimaan yang sangat baik dari masyarakat Indonesia," kata Director of Sales & Marketing Division PT MMKSI Osamu Iwaba dalam keterangannya, Rabu."Pencapaian ini menjadi semangat tersendiri bagi kami untuk terus meningkatkan layanan terbaik kepada konsumen sejalan dengan semangat Brand New Day dari Mitsubishi Motors di Indonesia," sambung Iwaba.Mitsubishi Motors Special Exhibition di Bandung merupakan rangkaian kegiatan peluncuran Xpander untuk konsumen di berbagai kota di Indonesia setelah melakukan debut global pada Gaikindi Indonesia International Auto Show (GIIAS), 10 Agustus 2017.Rangkaian perkenalan Mitsubishi Xpander yang digelar di sembilan kota telah dilakukan di Semarang, Surabaya, Jakarta dan Palembang, lalu dilanjutkan pada hari ini di Bandung dan Pekanbaru kemudian akan diperkenalkan di Medan, Balikpapan, dan Makassar.Di Bandung, Mitsubishi Xpander hadir dalam pameran terbuka yang diselenggarakan berkat kerjasama PT MMKSI dengan diler resmi Mitsubishi PT Wicaksana Berlian Motor, PT SrikandiDiamond Motors, PT Suryaputra Sarana, dan PT Mahligai Puteri Berlian, di Trans Studio Mall Bandung pada 6 - 10 September 2017.(Baca: Mitsubishi Xpander hadir di Pekanbaru, ini targetnya) Dalam pameran ini PT MMKSI menghadirkan tujuh unit display antara lain Xpander Ultimate A/T, Xpander Exceed M/T, dua unit Pajero Sport Dakar 4x2 Ultimate, Pajero Sport Dakar 4x2, Outlander Sport Action, dan Mirage GLX.Tersedia juga empat unit test drive yaitu Xpander Ultimate A/T, Xpander Exceed A/T, All New Pajero Sport Dakar 4x2, dan Mirage Exceed guna memberikan kesempatan pada konsumen agar mendapatkan impresi langsung dari Mitsubishi Xpander dan jajaran kendaraan penumpang Mitsubishi Motors lainnya.

