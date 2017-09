Liqui Moly gandeng Shop&Drive pasarkan oli Jerman di Indonesia

(Ki-ka) Chief Technical & Training Officer Liqui Moly Asia Pacific Gordon Alexander Lit, President Director Liqui Moly Indonesia Lars weber, Direktur Astra Otopart Yusak Kristian, dan Export Area Manager Liqui Moly Asia Pacific Roland braun, meluncurkan Molygen 5W30, di Jakarta, Rabu (6/9/17). (ANTARA News/HO)

Jakarta (ANTARA News) - Produsen oli asal Jerman, Liqui Moly, menggandeng Shop&Drive guna memasarkan produk pelumas eksklusif Molygen New Generation 5W30 yang menawarkan kualitas premium bagi pemilik mobil di Indonesia.Oli Molygen 5W30 ini diperuntukkan bagi kendaraan roda empat di Indonesia, baik untuk mesin bertransmisi manual maupun otomatis yang berbahan bakar bensin dan diesel serta telah disesuaikan dengan kondisi penggunaan kendaraan di Tanah Air.Selain itu, oli dengan warna hijau neon ini juga mampu memberikan kestabilan oksidasi yang lebih baik dengan terbukti mengurangi konsumsi bahan bakar hingga 15 persen, mengurangi friksi pada mesin serta memaksimalkan perlindungan yang secara tidak langsung akan memperpanjang umur mesin kendaraan."Kami melihat bahwa Indonesia memiliki potensi market yang sangat besar dan Shop&Drive menjadi pilihan kami sebagai partner yang strategis karena merupakan bengkel otomotif terpercaya dengan kualitas Astra serta memiliki jaringan yang luas", ujar Lars Weber President Director Liqui Moly Indonesia dalam keterangannya, Rabu.Shop&Drive merupakan ritel otomotif modern di bawah naungan PT Astra Otoparts Tbk. Selain melayani penggantian oli, Shop&Drive juga menyediakan aki, shock absorber, filter serta aksesoris lainnya. Hingga saat ini, Shop&Drive memiliki 365 outlet yang tersebar di seluruh Indonesia."Hadirnya Liqui Moly di Shop&Drive tentunya akan melengkapi produk oli yang telah ada untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang didukung dengan kualitas terbaik. Hal ini juga ditambahkan dengan eksistensi Liqui Moly di dunia internasional sebagai supplier oli resmi untuk MotoGP", jelas Marketing Director PT Astra Otoparts Tbk, Yusak Kristian.Produk Molygen New Generation 5W30 dengan strandarisasi API SN/CF, ILSAC GF-5 dibandrol dengan harga Rp 175.000 per liter dan Rp 695.000 untuk kemasan galon yang bisa didapatkan secara eksklusif di outlet Shop&Drive area Jabodetabek, Medan, Surabaya, dan Batam.

