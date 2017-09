Pentingnya potensi pasar mobil Bengkulu bagi Mitsubishi

Area fasilitas service diler kendaraan penumpang Mitsubishi PT LBUM Bengkulu (ANTARA News/Alviansyah)

Bengkulu (ANTARA News) - Mitsubishi Indonesia menilai pasar kendaraan di Provisi Bengkulu sangat penting karena memiliki potensi yang cukup besar dengan adanya pertumbuhan ekonomi sehingga kebutuhan kendaraan penumpang maupun niaga terus meningkat.Direktur Penjualan dan Pemasaran PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) Irwan Kuncoro mengatakan Bengkulu memiliki potensi pasar yang besar terlihat dari market share Mitsubishi di Bengkulu lebih besar dibandingkan nasional untuk beberapa jenis produk."Pentingnya potensi Bengkulu karena beberapa produk market share di Bengkulu lebih tinggi daripada market nasional," kata Irwan Kuncoro di Bengkulu, Senin.Ia menjelaskan market share SUV Pajero Sport di Bengkulu sama dengan nasional sekira 36 persen, pangsa pasar L300 bahkan mencapai 80 persen dan T120ss yang memiliki market share nasional 11-12 persen secara nasional, memiliki 19 persen di Bengkulu.Head of Marketing Region III MMKSI Ilham Iranda menjelaskan penjualan khusus kendaraan penumpang di Bengkulu sekira 185-200 unit per bulan.Sedangkan hadirnya MPV baru, Mitsubishi Xpander, diharapkan akan menguasai 20 persen pangsa pasar di segmen mobil penumpang tersebut."Kami punya target small MPV Xpander 20 persen. Atau 16-20 unit per bulan hanya untuk Xpander," kata Ilham.Adapun sebelum ada Xpander, lanjut Ilham, Mitsubishi mampu menjual sebayak 40 kendaraan per bulan di Bengkulu dengan sumbangan terbesar dari penjualan Pajero Sport, T120ss dan Mitsibishi Triton.Pentingnya pasar kendaraan itu membuat MMKSI menggandeng PT Lautan Berlian Utama Motor (LBUM) untuk menambah diler khusus kendaraan penumpang di Bengkulu.Diler itu merupakan gerai khusus kendaraan penumpang ketiga di wilayah Bengkulu, sekaligus melengkapi jumlah diler kendaraan penumpang Mitsubishi menjadi 93 titik di seluruh Indonesia.(Baca: Mitsubishi tambah diler kendaraan penumpang di Bengkulu

Editor: B Kunto Wibisono