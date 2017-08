Honda All New N-BOX mulai dijual di Jepang

Honda N-Box. (http://world.honda.com/news)

Tokyo (ANTARA News) - Honda Motor Co Ltd akan memulai penjualan kendaraan mini All New N-BOX mulai awal September 2017 di Jepang.Honda mengembangkan N-BOX dengan standar baru mobil keluarga di Jepang dengan desain kabin dan eksterior yang luas, serta platform dan powertrain terbaru.Performa kendaraan yang termasuk "Kei Car" itu diklaim sangat baik dengan efisiensi bahan bakar dan kenyamanan penumpang yang tercipta bekat pengurangan bobot kendaraan hingga 80 kilogram.Selain itu, N-BOX terbaru mengadopsi perangkat keselamatan SENSING yang canggih dengan teknologi driver-assistive dan fitur yang mencegah kendaraan mungil ini mundur akibat kesalahan saat mulai menjalankan mobil.N-BOX akan diluncurkan pada 1 September 2017 dan diperkenalkan di tujuh kota besar di Jepang dengan target penjualan mencapai 15 ribu unit per bulan untuk seluruh model.Di Jepang, Honda N-Box tersedia dalam lima tipe yang dijual mulai Rp 167 juta hingga Rp 227 juta. Adapun N-BOX Custom dijual mulai Rp 205 juta hingga Rp 251 juta, demikian dilansir dari laman Honda Global.

Editor: Tasrief Tarmizi