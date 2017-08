Mitsubishi resmikan diler kendaraan penumpang ke-92 di Medan

Dua orang karyawan sedang memperbaiki Mitsubishi Pajero Sport di diler terbaru Nusantara Berlian Motor, Medan, Kamis (31/8/17). (ANTARA News/HO)

Jakarta (ANTARA News) - Distributor kendaraan penumpang Mitsubishi Motors di Indonesia, PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) bekerja sama dengan PT Nusantara Berlian Motor meresmikan jaringan diler khusus kendaraan penumpang Mitsubishi di Medan, Sumatera Utara.Diler terbaru itu menjadi yang ke-4 di wilayah Medan dan melengkapi 92 diler kendaraan penumpang Mitsubishi di seluruh Indonesia."Sejalan dengan peluncuran Xpander, kami berharap Nusantara Berlian Motor - Medan terus meningkatkan kualitas dari pelayanan Sales maupun After Sales," kata Director of Sales & Marketing Division PT MMKSI Osamu Iwaba melalui keterangan tertulisnya, Kamis."Ini merupakan komitmen bersama untuk membuat kami menjadi Top of Mind Brand di pasar Indonesia. Sangat penting untuk memastikan bahwa konsumen mendapatkan pengalaman yang terbaik dalam menggunakan produk, mulai dari Sales, Service dan Spare Parts, yang dapat menumbuhkan kepercayaan dan loyalitas kepada Brand Mitsubishi Motors," sambung Iwaba.Diler yang berada dekat dengan lalu lintas padat dan wilayah pemukiman itu diharapkan mampu menjangkau konsumen yang membutuhkan kendaraan antara lain Pajero Sport, Outlander Sport, Delica, Mirage, Triton, dan model strategis Xpander. Selain penjualan, diler juga melayani service dan sukucadang.Dengan bertambahnya diler 3S Mitsubishi khusus kendaraan penumpang di Medan, MMKSI berharap untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan kendaraan, layanan purna jual dan suku cadang di seluruh wilayah Indonesia yang sesuai dengan standar layanan Mitsubishi.

Editor: Tasrief Tarmizi