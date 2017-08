Honda buka dealer resmi pertama di Papua

Honda Mitra Jayapura sebagai dealer resmi pertama PT Honda Prospect Motor di Provinsi Papua (ANTARA News/HO)

Jakarta (ANTARA News) - PT Honda Prospect Motor (HPM) memperluas jangkauannya di wilayah Indonesia Timur dengan meresmikan Honda Mitra Jayapura sebagai dealer resmi pertama di Provinsi Papua, atau yang ke-140 secara nasional."Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan juga industri, wilayah Indonesia Timur merupakan pasar potensial bagi otomotif, terutama di wilayah Jayapura, Papua ini," kata Marketing & After Sales Service Director PT HPM Jonfis Fandy melalui keterangan tertulis, Jumat.Dealer yang berlokasi di Jayapura Selatan itu berdiri di atas area seluas 360 meter persegi dengan luas bangunan 628 meter persegi dengan fasilitas layanan 3S (sales, service, spare parts).Honda Mitra Jayapura memiliki ruang pamer mobil seluas 160 meter persegi. Untuk layanan purna jual dealer ini mempunyai fasilitas servis seluas 146 meter persegi yang dilengkapi satu bay perawatan berkala dan satu bay quick service.Selain itu, ada juga area suku cadang seluas 18 meter persegi untuk memastikan ketersediaan suku cadang Honda secara lengkap dan cepat.MakassarPT HPM juga menambah jaringan dealer resminya di Makassar dengan meresmikan Honda Internusa Makassar sebagai dealer ke-141 di Indonesia sekaligus ke-5 di kota Makassar.Dealer berlokasi di Tamalate, Makassar itu berdiri diatas lahan seluas 4.978 meter persegi dengan luas bangunan 7.621 meter persegi.Honda Internusa Makassar memiliki fasilitas layanan penjualan dan purna jual mempunyai ruang pamer seluas 687 meter persegi.Untuk layanan purna jual, dealer ini memiliki fasilitas servis seluas 1.552 meter persegi yang dilengkapi dengan 12 bay general repair, dua bay perawatan berkala, tiga bay quick service.Terdapat pula satu bay final inspection, satu bay spooring, dua bay washing, 14 service parking dan lima reception & delivery. Honda Internusa Makassar juga memiliki area suku cadang seluas 231 meter persegi.Hingga saat ini Honda telah memiliki 141 dealer resmi dan 47 sub dealer 3S yang juga melayani penjualan dan purna jual Honda, sehingga secara total Honda telah memiliki 188 dealer dan sub dealer 3S di seluruh Indonesia.

