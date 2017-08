All New CX-5 pimpin penjualan Mazda selama GIIAS 2017

Jakarta (ANTARA News) - Distributor resmi Mazda di Indonesia PT Eurokars Motor Indonesia membukukan penjualan kendaraan sebanyak 743 unit selama pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2017.All New Mazda CX-5 menyumbang penjualan terbesar dengan terjual sebanyak 272 unit selama pameran tersebut."Merupakan suatu kebanggaan dan kebahagiaan bagi kami bahwa, di ajang GIIAS yang baru kami ikuti pertama kali ini, kami memperoleh jumlah penjualan sebanyak 743 unit," ujar Presiden Direktur PT EMI, Roy Arman Arfandy, dalam keterangan tertulisnya, Kamis."Yang lebih menggembirakan lagi, kontribusi terbesar dari total penjualan ini berasal dari All-new Mazda CX-5 yang merupakan model terbaru sekaligus model yang kami luncurkan pertama kali di ajang GIIAS 2017," sambung Roy Arman Arfandy.Dalam keikutsertaannya, PT EMI menampilkan model-model unggulan antara lain Mazda2, Mazda6 Sedan, Mazda Biante dan Mazda CX-3. Ada juga kendaraan kategori future car seperti Mazda CX-9, Mazda3, Mazda6 Estate dan Mazda MX-5, serta model yang baru diperkenalkan yaitu All New Mazda CX-5 generasi kedua.All-new Mazda CX-5 meraih penjualan sebesar 272 unit atau sebesar 36,6persen dari total penjualan selama GIIAS 2017, diikuti Mazda2 sebanyak 240 unit atau sebesar 32,3 persen, disusul Mazda CX-3 sebanyak 124 unit atau sebesar 16,7 persen.Sisanya sebesar 14,4 persen merupakan penjualan Mazda Biante dan Mazda CX-9 yang masing-masing terjual sebanyak 46 unit dan 26 unit. Adapun Mazda MX-5 laku 17 unit, Mazda3 dan Mazda6 terjual sembilan unit.“Kami sangat bangga atas pencapaian di ajang bergengsi ini, mengingat GIIAS 2017 ini merupakan ajang pameran yg diikuti pertama kali oleh PT Eurokars Motor Indonesia sejak mengambil alih merek Mazda di Indonesia. Terbukti bahwa animo masyarakat terhadap merek Mazda cukup tinggi,” tutup Roy.

