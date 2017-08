Catatan pencapaian BMW Indonesia pada GIIAS 2017

Logo BMW. (ANTARA News/Alviansyah)

Jakarta (ANTARA News) - BMW Group Indonesia kembali meraih pertumbuhan positif pada pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2017 dengan mencatatkan pertumbuhan total pemesanan kendaraan hingga 50 persen untuk BMW dan MINI dibandingkan pencapaian pada event yang sama tahun lalu.Penjualan tertinggi kendaraan BMW didapatkan dari model the all-new BMW X1, kemudian diikuti the new BMW Seri 3 dan the all-new BMW Seri 5 yang baru saja diluncurkan."BMW Group Indonesia sebagai produsen kendaraan terdepan merasa bangga dapat meraih kesuksesan melalui pencapaian nilai penjualan yang memuaskan pada gelaran GIIAS 2017 kali ini," ujar Karen Lim, President Director BMW Group Indonesia dalam keterangan tertulisnya, Rabu."Hasil mengesankan yang dibukukan oleh BMW dan MINI tentunya diraih berkat komitmen perusahaan untuk terus menghadirkan kendaraan terbaik di kelasnya, dengan menekankan performa dinamis, efisiensi tinggi dan teknologi terdepan yang dipadukan dengan integrasi produk dan servis yang komprehensif," sambung Karen Lim.Selain menghadirkan barisan kendaraan mewah dan canggih, kesuksesan dari BMW Group Indonesia di GIIAS 2017 juga tidak terlepas dari peluncuran model-model terbaru seperti the all-new BMW 520d rakitan Indonesia, the new BMW M3 dan the new BMW M4 Coupé.Kehadiran perdana dari BMW i3 sebagai kendaraan dengan teknologi ramah lingkungan yang beroperasi penuh menggunakan tenaga listrik juga menjadi tonggak penting bagi BMW Group Indonesia."Penampilan BMW i3 juga tentunya menunjukkan komitmen BMW Group Indonesia dalam terus menghadirkan kendaraan-kendaraan terbaru dengan teknologi visioner untuk memenuhi kebutuhan konsumen serta pada saat yang bersamaan mampu memberikan kontribusi positif terhadap industri otomotif Indonesia," tambah Karen.Brand legendaris MINI juga menunjukkan angka penjualan cemerlang dengan MINI Cooper 3-Door sebagai model dengan penjualan terbaik selama GIIAS 2017 diikuti the new MINI Cooper Countryman dan MINI Cooper Clubman.Kehadiran perdana New MINI John Cooper Works Countryman di BMW Group Pavilion juga memberi kepuasan tersendiri bagi para pengunjung pameran khususnya bagi para pencinta mesin performa tinggi yang ingin merasakan langsung sensasi sensasi berkendara go-kart yang energik dan ekstrim khas John Cooper Works.Selama GIIAS 2017 berlangsung, BMW Group Indonesia berikan program terbaik yang bisa langsung dirasakan konsumen, mulai dari pembiayaan BMW Financial Services yang memungkinkan konsumen untuk dapat menikmati cicilan terjangkau dengan bunga nol persen.BMW Extended Warranty disediakan guna memudahkan perawatan kendaraan serta BMW Automotive Liability Insurance yang mengurangi kekhawatiran pengguna kendaraan BMW saat terjadi insiden yang melibatkan pihak ketiga."Ke depannya kami akan terus berkomitmen untuk memberikan nilai tambah terbaik dari setiap produk dan servis BMW Group di Indonesia," tutup Karen.

Editor: Gilang Galiartha