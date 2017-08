Jualan Civic Type R lampaui target, teknologi turbo Honda kian diminati

Sedan Sport Honda Civic Type R diluncurkan di arena GIIAS 2017 di Serpong, Tangerang, Kamis (10/8/2017). (ANTARA /Zarqoni Maksum)

Jakarta (ANTARA News) - Honda menampilkan teknologi mesin Turbo serta mobil-mobilnya yang berkarakter sporty sesuai tema "Born to Race" yang diusung pada pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2017.



Honda Civic Type R yang diperkenalkan pada pembukaan GIIAS 2017 menandai pertama kalinya mobil sport bermesin VTEC Turbo 2.0 liter itu dijual secara resmi oleh Honda di Indonesia dan langsung disambut baik konsumen dan pengunjung anjungan Honda.



Sepanjang pameran GIIAS 2017, Honda Civic Type R mengumpulkan penjualan sebanyak 25 unit. Jumlah tersebut melampaui target penjualan 10 unit yang ditetapkan untuk mobil pemegang rekor tercepat di sirkuit Nurburgring ini selama ajang GIIAS 2017.



Tak hanya Honda Civic Type R, produk-produk Honda lainnya juga mencatat penjualan yang baik selama gelaran GIIAS 2017. Secara total, Honda mengumpulkan penjualan sebanyak 5.545 unit.



"Kami bersyukur atas antusiasme yang luar biasa dari konsumen di GIIAS 2017, terutama untuk Honda Civic Type R yang untuk pertama kalinya kami bawa ke Indonesia," papar Marketing & After Sales Service Director PT Honda Prospect Motor Jonfis Fandy dalam keterangan tertulisnya.



"Terlepas dari reputasi dan nama besarnya, kami percaya kesuksesan Honda Civic Type R di Indonesia juga didukung eforia mesin VTEC Turbo yang telah kami perkenalkan untuk beberapa model Honda di Indonesia sejak tahun lalu,” sambung Jonfis Fandy.



Honda pertama kalinya memperkenalkan model bermesin VTEC Turbo melalui All New Honda Civic generasi ke-10 yang diluncurkan pada April 2016.



Model itu pun langsung disambut baik konsumen dan hingga kini menjadi market leader di kelasnya. Setelah itu, Honda kembali memperkenalkan Civic Hatchback Turbo pada bulan Juni 2017, dan All New Honda CR-V Turbo yang merupakan SUV pertama di Indonesia yang mengusung mesin Turbo.



"Teknologi VTEC Turbo Honda menjawab kebutuhan konsumen akan sebuah mesin dengan tenaga yang lebih besar, namun dengan kapasitas yang lebih kecil sehingga memberikan nilai lebih bagi konsumen dari sisi value dan efisiensi bahan bakar. Seperti di berbagai negara lain di dunia, kami percaya mesin Turbo akan menjadi tren di Indonesia," pungkas Jonfis.