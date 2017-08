Xpander telah dipesan hampir 10.000 unit

Mitsubishi All-New Xpander. (ANTARA News/Alviansyah)

Semarang (ANTARA News) - Sejak dilucurkan pada 10 Agustus lalu, Mitsubishi Xpander telah dipesan sebanyak 9500 unit."Total Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) nasional 9.500 unit pada Rabu ini, termasuk di GIIAS sekitar 5.200-an dan launching di beberapa kota," ujar Director of Sales & Marketing Division PT MMKSI Irwan Kuncoro, dalam peluncuran Mitsubishi Xpander di Semarang, Rabu.Irwan mengatakan, pihaknya menargetkan penjualan 4.000 unit Xpander per bulannya dan masih memungkinkan melebihi target, seiring pertumbuhan pasar, peningkatan kapasitas produksi dan peningkatan jaringan diler.Kendaraan segmen small MPV ini akan mulai diproduksi bulan depan dan akan didistribusikan pada awal Oktober.Segmen small MPV sendiri menyumbang sekitar 30 persen dari total market share Mitsubishi atau 220.000-230.000 unit per tahun."Segmen small MPV sudah banyak pemainnya, sudah established dari dulu. Bagaimana kami bersaing? Produk harus yang terbaik, brand image, jaringan dealer, bersamaan dengan introduce produk baru," kata Irwan.

