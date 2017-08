Hyundai siapkan pickup dan SUV terbaru dongkrak penjualan di AS

Ilustrasi - Hyundai Tucson yang terpajang di GIIAS 2017. (ANTARA News/Alviansyah)

Detroit (ANTARA News) - Hyundai Motor berencana meluncurkan sebuah pickup dan SUV terbaru di Amerika Serikat guna mengejar ketinggalan penjualan di salah satu pasar terpenting bagi produsen asal Korea Selatan itu, menurut petinggi perusahaan kepada Reuters.Michael J. O'Brien, wakil presiden perencanaan dan produk perusahaan Hyundai di AS, mengatakan pucuk manajemen Hyundai memberikan lampu hijau untuk mengembangkan truk pickup Santa Cruz yang mirip dengan unit yang pernah dipamerkan oleh eksekutif Hyundai di AS pada 2015.Hyundai saat ini belum menjual truk pickup di Amerika Serikat.O'Brien juga mengatakan Hyundai berencana meluncurkan SUV kecil bernama The Kona di Amerika Serikat pada akhir tahun ini.Orang yang memahami rencana perusahaan itu mengatakan truk pick-up diperkirakan akan diluncurkan pada 2020.Mereka mengatakan secara terpisah bahwa Hyundai berencana untuk mengenalkan tiga SUV baru atau model penyegaran pada 2020.Hyundai Motor berencana meluncurkan versi baru SUV menengah Santa Fe Sport pada tahun depan, diikuti oleh crossover 7 penumpang yang akan menggantikan tiga model Santa Fe pada awal 2019 di AS.SUV Tucson pun akan didesain ulang diharapkan pada 2020.Crossover yang disebut SUV berbasis sasis sedan saat ini menyumbang 30 persen dari total penjualan kendaraan ringan di Amerika Serikat. Konsumen di China, pasar mobil terbesar di dunia, juga mengganti basis SUV dengan sedan.Dealer Hyundai di AS mendorong perusahaan agar lebih agresif berinvestasi di segmen SUV dan truk karena permintaan sedan seperti Sonata dan Elantra yang terus berkurang."Kami optimis tentang masa depan," kata Scott Fink, chief executive Hyundai New Port Richey, Florida, yang merupakan dealer terbesar Hyundai di AS. "Tapi kami kecewa karena kami tidak memiliki produknya hari ini."Penjualan Hyundai di AS turun 11 persen hingga 31 Juli pada tahun ini, atau lebih buruk daripada penurunan keseluruhan 2,9 persen untuk penjualan mobil dan truk ringan di AS.Penjualan Sonata, yang pernah menjadi pilar Hyundai di AS, turun 30 persen dalam tujuh bulan pertama tahun 2017. Sebaliknya, penjualan jajaran SUV Hyundai saat ini naik 11 persen dalam periode yang sama tahun ini, demikian Reuters.

Editor: Gilang Galiartha