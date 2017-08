All New Rio pimpin penjualan KIA selama GIIAS 2017

KIA All New Rio (kanan) dan Grand Sedona pada pameran GIIAS 2017 (ANTARA News/Alviansyah)

Jakarta (ANTARA News) - KIA Mobil Indonesia mencatatkan penjualan sebanyak 206 unit kendaraan pada pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) di ICE-BSD City, Tangerang, Banten, pada 10-20 Agustus 2017.All New Rio menjadi produk terlaris KIA dengan penjualan sebanyak 83 unit diikuti KIA Sportage sebanyak 60 unit. Sedangkan KIA Sedona dari segmen multi purpose vehicle (MPV) kelas premium terjual 58 unit dan City Car All New Picanto sebanyak lima unit.Penjualan KIA sebanyak 206 unit lebih baik jika dibandingkan hasil penjualan pada pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2017 yaitu sebanyak 158 unit.Selain itu, KIA juga meluncurkan garansi terbaik di Indonesia yaitu 5 tahun unlimited kilometer dari garansi sebelumnya 5 tahun/150.000 km."Sebagai bentuk apresiasi kepada para pelanggan setia KIA di seluruh Indonesia," demikian pernyataan tertulis KIA Mobil Indonesia, Senin.(Baca: Kia lego 158 unit di IIMS 2017

