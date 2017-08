Mengamati Toyota All New Voxy (8 foto)

Dua model berpose di samping mobil Toyota All New Voxy di ajang GIIAS 2017 (ANTARA/Muhammad Iqbal)

Tangerang (ANTARA News) - PT Toyota-Astra Motor (TAM) meluncurkan All New Voxy di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2017 yang berlangsung 10-20 Agustus.





"Dengan munculnya All New Voxy, sekarang kami menawarkan total line-up MPV (multi purpose vehicle) yang lengkap di sini," kata President Director PT TAM Yoshihiro Nakata disela penyelenggaraan GIIAS di ICE, BSD, Tangerang.





All New Voxy hadir dengan desain eksterior sporty and stylish dengan tarikan garis dan permainan lapisan yang menonjolkan aura sporty dan luxury sebagai ciri khas kendaraan High MPV.









Dari sisi samping, tampilan eksteriornya mengusung tema Awe-Inspring Belt-Line, karakter garis window grafik mencuatkan garis dinamis mengalir dari depan ke belakang guna memperkuat karakter elegan.









Secara dimensi, mobil ini memiliki panjang 4.710 milimeter, lebar 1.735 milimeter dan tinggi 1.835 milimeter. Wheelbasenya 2.850 milimeter dan ground clearance 165 milimeter.









Desain multiple layer pada dashboard dan rancangannya yang ergonomis, membuat tampilannya memberi aura modern dan user friendly.









Bangku didesain dengan model captain seat berbahan kulit. Mobil ini juga dilengkapi twin moon roof, cruise control, sun shade serta front and rear auto A/C dan eco mode.









Ruang kabin luas membuat mobil ini mempunyai tempat penyimpanan yang banyak sehingga kabinnya menjadi fungsional.







Dibekali mesin 3ZR-FAE berkapasitas 2.000 cc, mesin yang disandangnya mampu menghasilkan tenaga maksimal 152/6.100 dan torsi 19,7/3.800.









Untuk urusan harga, All New Voxy yang meiliki satu varian dibanderol dengan harga Rp446 juta untuk on the road DKI Jakarta. Pilihan warnanya ada tiga yaitu Inazume Sparkling Black, Black dan White Pearl.





