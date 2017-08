50 orang kaya Indonesia DP Lexus LS 500

Sedan mewah LS 500 menjadi "mahkota" Lexus Indonesia pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2017, di Tangerang, Banten 10-20 Agustus 2017. (ANTARANews/Risbiani Fardaniah)









Tangerang (ANTARANews) - Sebanyak 50 orang kaya di Indonesia telah membayar uang muka (DP) sedan mewah Lexus LS 500 pada ajang Gaikindo Indonesia Internasional Auto Show (GIIAS) 2017."Mereka memang harus melakukan deposit segera karena mobil ini terbatas dan baru diproduksi Desember (2017)," kata GM Lexus Indonesia, Adrian Tirtadjaja, di sela-sela pameran otomotif terbesar di Tangerang, Banten, Jumat.Ia mengatakan kehadiran kendaraan mewah yang menjadiLexus itu telah ditunggu para penggemarnya selama 11 tahun, karena baru pada Detroit Motor Show 2017, The Entirely-New LS 500 hadir sebagai pengganti generasi sebelumnya tahun 2006."Indonesia mendapat perlakuan khusus menjadi negara pertama peluncuran The Entirely-New LS 500 setelah diperkenalkan di Detroit Motor Show," kata Adrian.Prinsipal Lexus, Toyota Motor Corp (TMC), lanjut dia, memberi perlakuan khusus kepada Indonesia, bukan karena pasar yang besar, namun kemampuan Lexus Indonesia membangun citra merek dengan pendekatan budaya menjadi contoh praktek penjualan Lexus dunia.Konsumen yang telah DP tersebut akan mendapat menerima sedan mewah dengan harga kisaran Rp 3,5 miliar - Rp4,0 miliar itu pada awal tahun depan."Januari 2018 akan menjadi penjualan Lexus LS tertinggi," ujar Adrian.Dibandingkan generasi sebelumnya, The Entirely-New LS 500 yang mengusung mesin 3,500 cc twin turbo dengan transmisi 10 percepatan terbaru itu lebih panjang dan lebar."Untuk sedan LS 500 yang dipasarkan di Indonesia adalah tipe terbaik, yakni LS 500L dan LS 500 hL (hybrid). Sengaja kami memilih dua tipe terbaik saja," kata Adrian.

Editor: Ruslan Burhani