Honda Sport Motoshow singgahi 11 kota

Honda Sport Motoshow akan hadir di 11 kota besar. (AHM)

Jakarta (ANTARA News) - PT Astra Honda Motor (AHM) memboyong jajaran motor sport untuk lebih dekat dengan masyarakat di 11 kota besar Indonesia dalam roadshow bertajuk Honda Sport Motoshow 2017.





"Kami berharap masyarakat dapat menikmati berbagai kegiatan pada gelaran Honda Sport Motoshow ini yang akan semakin membuktikan performa jajaran motor sport Honda yang sesungguhnya," kata General Manager Marketing Planning & Analysis Division AHM Agustinus Indraputra melalui keterangan tertulis, Jumat.





Roadshow ini akan menghadirkan motor berkonsep "Total Control" New Honda CBR250RR dan New Honda CBR150R beserta New Honda CB150R StreetFire yang hadir dengan pilihan warna baru.





Selain melihat lebih dekat, pengunjung juga dapat mencoba langsung performa ketiga motor tersebut.





Berbagai aktivitas juga dapat diikuti seperti City Riding Challenge di mana kelompok peserta berlomba menyelesaikan misi di titik-titik perhentian di sekeliling kota menggunakan New Honda CBR150R.





Selain itu pada aktivitas Speed Challenge para pengunjung dapat mencoba langsung performa New Honda CB150R StreetFire dan New Honda CBR250RR pada dyno test.





Kegiatan yang digelar sepanjang bulan Agustus hingga Oktober 2017 ini akan diadakan di 28 lokasi bekerjasama dengan 11 dealer utama Honda.





Di Jawa Barat, PT Daya Adicipta Motora akan melaksanakan kegiatan di Summarecon Mall Bekasi (2-3/9), Trans Studio Bandung (9-10/9), dan Mall Cirebon (30/9-1/10). Jakarta – Wahana Makmur Sejati akan mengadakan di Bintaro Exchange Mall (16-17/9) dan Citraland Mall (23-24/9).





Selanjutnya Yogyakarta – Astra Motor Yogyakarta di Hartono Mall Yogyakarta (26-27/8) dan Rita Mall Purwokerto (16-17/9). Makassar – Astra Motor Makassar di Makassar Town Square (30/9-1/10) dan Mall Ratu Indah Makassar (26-27/8).





Berikutnya Surabaya – PT Mitra Pinasthika Mulia di Plaza Surabaya (19/8), Mall Roxy Jember (26/8), Mall Sun City Madiun (16/9), Plaza Bangkalan (26/8), Kediri Town Square (9/9), dan Sunrise Mall Mojokerto (9/9).





Jawa Tengah – Astra Motor Semarang di The Park Solo (30/9-1/10) dan Taman KB, Halaman DPRD Provinsi Jawa Tengah (16-17/9). Medan – Indako Trading Coy mengadakan di Merdeka Walk (23-24/9) dan Focal Point (26-27/8).





Banjarmasin – Trio Motor di Duta Mall (19-20/8) dan Borneo City Mall Sampit (23-24/9) Riau Daratan – Capella Dinamik Nusantara di Mall SKA Pekanbaru (19-20/8 dan 23-24/9) dan Mandau Town Square Duri (9-10/9).





Palembang – Astra Motor Palembang di Opi Mall (16-17/9) dan PTC Mall (9-10/9). Jambi – Sinar Sentosa di Lippo Mall (9-10/9) dan Jambi Town Square (23-24/9).





Pengunjung beruntung dapat membawa pulang satu unit Honda CBR150R edisi kustom melalui audisi lelang di lokasi Honda Sport Motoshow.





Komunitas pecinta Honda CBR150R dan motor sport 150cc juga turut meramaikan acara ini dengan mengadakan gathering dan city touring.





Berdasarkan data Asosiasi Industri Sepedamotor Indonesia (AISI) penjualan motor sport Honda pada periode Januari-Juli 2017 sebanyak 142.044 unit atau memimpin 43,7 persen pangsa pasar di segmen motor sport nasional.





Kontribusi terbesar berasal dari penjualan New Honda CB150R StreetFire sebesar 63.994 unit, disusul oleh New Honda CBR series sebesar 49.303 unit, Honda Verza sebesar 25.674 unit, Honda MegaPro sebesar 2.208 unit, dan motor adventure terbaru Honda CRF250RALLY sebesar 620 unit.





Big bike Honda pun tercatat menorehkan angka penjualan sebesar 245 unit.

Editor: Ade Marboen