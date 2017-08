Hyundai bidik penjualan 1.000 unit kendaraan niaga tahun depan

Hyundai X-Cient Truck. (ANTARA News/Alviansyah)

Tangerang (ANTARA News) - PT Hyundai Oto Komersial Indonesia (HOKI) memasang target penjualan sebanyak 1.000 unit kendaraan niaga berupa truk dan bus di Indonesia pada tahun depan."Target kami tahun depan bisa menjual 1.000 unit," jelas Presiden Direktur Hyundai Oto Komersial Indonesia, Iki Wibowo, dalam sebuah wawancara kepada wartawan beberapa waktu lalu di GIIAS 2017, ICE-BSD City, Tangerang, Banten.Untuk mencapai target itu, Hyundai Oto Komersial Indonesia akan membentuk perusahaan patungan atau joint venture dengan Hyundai Motor Corporation, serta menggandeng beberapa perusahaan karoseri agar bisa menghasilkan produk dengan harga yang kompetitif."Kami merencanakan harga yang menarik dengan kualitas yang lebih," katanya.Ia juga menjelaskan kendaraan niaga asal Korea Selatan tersebut akan diimpor secara terurai (completely knock down/CKD) kemudian dirakit di Indonesia."2018 kami akan mulai CKD, namun jika ada yang minta CBU akan kami usahakan," sambung Iki.Hyundai Oto Komersial pun berencana membangun beberapa diler di kota-kota besar di Indonesia, dan menyediakan pusat pergudangan di daerah Cakung, Jakarta Timur."Kami pilih Cakung karena Cakung adalah daerah pusat komersial," jelas dia.Hyundai Oto Komersial menghadirkan empat kendaraan pada pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2017 antara lain X-Cient Dump Truck, All New Mighty EX-5, All New Mighty EX-8, dan All New Mighty EX-8 Chassis.

