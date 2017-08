Tiga paket aksesoris Mitsubishi Xpander, mulai Rp700 ribuan

Aksesoris Mitsubishi Xpander. (ANTARA News/Alviansyah)

Tangerang (ANTARA News) - Mitsubishi Indonesia ternyata telah menyiapkan tiga paket aksesoris untuk mobil MPV terbaru, Mitsubishi Xpander, yang baru diluncurkan pada hari pembukaan pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2017.



Kepala Divisi Penjualan dan Pemasaran Regional 1 Mitsubishi Motor Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI), Budi Darmawan Daulay, mengatakan Mitsubshi menyediakan tiga paket aksesoris yaitu Basic, Aero dan Aero Plus.



"Paket Basic harga retailnya Rp 720 ribu," kata Budi Darmawan Daulay kepada wartawan di GIIAS 2017, Tangerang beberapa jam lalu.



Ia kemudian menjelaskan paket Aero yang terdiri dari tiga item aksesoris yaitu front airdam, side airdam dan rear airdam dijual seharga Rp 4,3 juta. Sedangkan paket ketiga yaitu Aero Plus dijual Rp 6,1 juta.



"Kalau paket Aero Plus ada sekitar 8 item aksesoris," kata dia.



Paket aksesoris ini dijual terpisah dan bisa didapatkan pemilik Xpander pada dealer-dealer resmi Mitsubishi.



Xpander tersedia dalam enam varian dengan harga mulai Rp 189.050.000 untuk tipe GLX, Rp 208.550.000 untuk GLS, Rp 214.550.000 untuk Exceed MT, Rp 224.950.000 Exceed AT, Rp 237.150.000 varian Sport AT dan tipe tertinggi yaitu Ultimate seharga Rp 245.350.000.